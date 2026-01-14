Apelul transportatorilor români către autoritățile Ungaria. UNTRR critică un ocol „forțat, taxat și disproporționat de peste 200 km”

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) a solicitat autorităților ungare să permită tranzitul România–Croația pe ruta utilizată până la 31 decembrie 2025, inclusiv Szeged–Baja–M6, și susține că restricțiile de circulație introduse de acestea „obligă la ocoliri disproporționate și costisitoare”.

Miercuri, UNTRR a transmis un comunicat în care „solicită ferm autorităților ungare permiterea tranzitului România–Croația pe ruta utilizată până la 31 decembrie 2025, cu renunțarea la ocolul forțat, taxat și disproporționat de peste 200 km impus de la 1 ianuarie 2026”.

„Noile restricții de tranzit și de circulație introduse de Ungaria afectează grav transportul rutier internațional de marfă”, a declarat UNTRR.

UNTRR „își rezervă dreptul de a sesiza Comisia Europeană”

Potrivit organizației, restricțiile introduse de autoritățile din Ungaria provoacă ocoliri forțate prin zona Budapesta, costuri suplimentare de peste 200 euro pe sens, triplarea timpilor de tranzit, întârzieri majore în livrări și probleme în derularea contractelor, dificultăți în respectarea timpilor de conducere și odihnă ai șoferilor, pierderea predictibilității lanțurilor logistice și scăderea competitivității firmelor românești.

„UNTRR consideră aceste măsuri abuzive și contrare legislației UE, în special principiilor liberei circulații a mărfurilor, proporționalității și nediscriminării”, se arată în comunicat.

Organizația le solicită autorităților din Ungaria să „permiterea imediată a tranzitului România–Croația pe ruta utilizată până la 31 decembrie 2025”, clarificarea regulilor de tranzit internațional și „reevaluarea urgentă a măsurilor care obligă la ocoliri disproporționate și costisitoare”.

„UNTRR a demarat deja demersuri instituționale la nivel național și european și își rezervă dreptul de a sesiza Comisia Europeană cu privire la aceste restricții”, se mai arată în comunicat.

FOTO: Volodymyr Tverdokhlib | Dreamstime.com