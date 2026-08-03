Apelul vedetei TV pro-Kremlin împotriva expulzării, respins de justiția franceză

O instanță din Paris a respins apelul formulat de Xenia Fedorova pentru suspendarea deciziei de expulzare, luni, la o săptămână după ce a fost acuzată de autoritățile franceze că răspândește propaganda Moscovei „pentru a destabiliza ordinea publică”, potrivit France 24 și Politico.

Fosta șefă a RT France a fost acuzată că răspândește propaganda Kremlinului la televiziunea și posturile de radio franceze, într-o perioadă în care țara se pregătește pentru alegerile prezidențiale de anul viitor.

RT France a fost interzis în 2022, în contextul războiului din Ucraina, potrivit Reuters, însă Fedorova a rămas în Franța după închiderea postului, devenind comentatoare pentru publicații din trustul miliardarului conservator Vincent Bolloré, unde a explicat opinii favorabile Rusiei în ceea ce privește Ucraina, NATO și securitatea europeană.

În 29 iulie, Ministerul francez al afacerilor interne a anunțat că pe numele ei a fost emis un ordin de expulzare și o decizie de înghețare a activelor sale din Franța.

Ministrul francez de interne, Laurent Nuñez, a apărat ordinul de expulzare săptămâna trecută, spunând că Fedorova răspândește „propagandă rusă” care urmărește „să submineze funcționarea democratică a Franței”. Șeful diplomației franceze, Jean-Noël Barrot, a acuzat-o că este „o propagandistă dovedită”, care propagă „dezinformarea Kremlinului”.

Xenia Fedorova nu se află în Franța, a spus avocatul ei

Avocatul ei a declarat pentru AFP că Fedorova se afla în străinătate la momentul ordinului de expulzare și că nu se va întoarce în Franța dacă acesta nu este suspendat sau anulat. Ea intenționează să atace decizia autorităților franceze, a precizat Emmanuel Piwnica.

Verdictul dat luni de instanță se referă doar la solicitarea jurnalistei ruse de suspendare a măsurilor, nu la motivele ordinului de expulzare în sine.

Vineri, Xenia Fedorova a acuzat guvernul francez de „presiune politică” și „cenzurare a opiniilor care nu se aliniază narativului oficial”, insistând că doar și-a exercitat dreptul de a-și exprima liber punctele de vedere, ca persoană care trăiește în Franța de aproape un deceniu.