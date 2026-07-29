Franța o expulzează pe o cunoscută jurnalistă rusă, fosta șefă a RT France. Angajatorii săi acuză o „încălcare deosebit de gravă a libertății de exprimare”

Autoritățile franceze au emis un ordin de expulzare pentru jurnalista rusă Xenia Fedorova, conform anunțului făcut de Ministerul afacerilor interne, au scris Reuters și AFP.

Fosta șefă a RT France a fost acuzată că răspândește propaganda Kremlinului la televiziunea și posturile de radio franceze, într-o perioadă în care țara se pregătește pentru alegerile prezidențiale de anul viitor.

RT France a fost interzis în 2022, în contextul războiului din Ucraina, alături de numeroase publicații media susținute de statul rus în Uniunea Europeană, în condițiile în care Bruxelles-ul a acuzat Moscova că folosește astfel de publicații pentru a răspândi dezinformări.

Xenia Fedorova a rămas în Franța după închiderea RT France, devenind comentatoare pentru publicații din trustul miliardarului conservator Vincent Bolloré.

Ea apare constant la postul de televiziune CNews, postul de radio Europe 1 și scrie o rubrică pentru Le Journal du Dimanche, prezentând linii de discurs ale Kremlinului despre Ucraina și Occident.

Xenia Fedorov a acționat „ca un canal pentru campanii de dezinformare orchestrate de autoritățile ruse” cu scopul de a „destabiliza ordinea publică” în Franța, o acuză ordinul de expulzare, citat de ziarul francez Libération.

Reacția avocatului și a angajatorilor săi

Avocatul ei, Emmanuel Piwnica, a anunțat că Xenia Fedorova va formula „imediat un apel” împotriva ordinului de expulzare.

„Xenia Fedorova este jurnalistă. Această decizie reprezintă o încălcare gravă a libertății de exprimare a unei jurnaliste care și-a desfășurat întotdeauna munca în cel mai adecvat mod posibil”, susține avocatul într-un comunicat.

Angajatorii Fedorovei, grupurile media Canal+ și Lagardère, au criticat decizia de expulzare, pe care au catalogat-o drept o „încălcare deosebit de gravă a libertății de exprimare”, și au spus că îi vor oferi Xeniei Fedorova „susținere deplină”.

Canal+ și Lagardère fac parte din imperiul mediatic al lui Bolloré, pe care criticii l-au acuzat că alimentează narative de extremă dreapta. Bolloré a respins criticile, susținând că publicațiile sale acoperă subiecte care sunt ignorate în alte părți și care reflectă cererea publicului.