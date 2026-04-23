Netflix se pregătește să lanseze un thriller intens pe streaming. Doi actori premiați fac echipă în noul pariu pentru audiență al platformei

Platforma de streaming a reunit doi actori de renume pentru o cursă palpitantă de-a șoarecele și pisica, ce se petrece în savana australiană, după ce a colaborat cu ambele vedete de la Hollywood pentru producții anterioare care au avut cifre de audiență impresionante.

Netflix va lansa vineri, 24 aprilie, inclusiv în România, filmul „Apex”, care prezintă povestea unei femei dependente de andrenalină a cărei expediție se transformă într-un coșmar când începe să fie vânată de un necunoscut în sălbăticia Australiei.

„Pentru un film precum Apex, în care elementele naturii și relieful sunt personaje la fel de importante ca vedetele de cinema care se luptă în el, nicio altă țară din lume nu ar fi putut înlocui Australia ca locație principală”, a explicat Baltasar Kormákur, regizorul filmului, cunoscut și pentru „Everest”.

„Apex”, noul thriller lansat de Netflix

Filmul îi are în rolurile principale pe Taron Egerton și Charlize Theron, această fiind prima peliculă în care cei doi joacă împreună.

Cei doi interpreți au mai fost distribuți pe platforma de streaming în pelicule care au fost hit.

Egerton a avut rolul principal în „Carry On”, al treilea cel mai vizionat film din toate timpurile de pe Netflix, și Theron a fost protagonista francizei „The Old Guard”, care a generat zeci de milioane de vizualizări, potrivit Screen Rant.

Charlize Theron s-a îndrăgostit de alpinism în timpul filmărilor

Câștigătoarea premiului Oscar pentru spectaculosul rol din „Monster” a depus eforturi extraordinare pentru interpretarea sa din noul film Netflix plin de adrenalină, „Apex”, potrivit ABC News.

Actrița americană originară din Africa de Sud și-a realizat cascadoriile, în cea mai mare parte, fără dublură și a învățat tainele ascensiunii pe munte de la Beth Rodden, o renumită alpinistă americană.

A făcut zilnic escaladă, dar și sesiuni de caiac în Australia. După filmări a declarat că a ajuns să se îndrăgostească de alpinism și va continua să îl practice.

Prezentă la lansarea filmului, la New York, Theron și-a descris personajul, Sasha, ca fiind o „luptătoare” și „o adevărată supraviețuitoare”, potrivit revistei People.

Charlize Theron și Baltasar Kormakur la lansarea noului film „Apex” la New York. Sursă foto: – / INSTAR Images / Profimedia

Actorul galez Taron Egerton, distins cu premiul Glovul de Aur pentru interpretarea lui Elton John din filmul „Rocketman”, a avut antrenamente extenuante pentru a se pregăti pentru rolul din „Apex”, potrivit BBC. De asemenea, și-a schimbat înfățișarea și s-a ras în cap pentru interpretarea rolului negativ.

„Am foarte încântat că nu mai trebuia să-mi fac griji în fiecare zi pentru cum arăta părul meu”, a declarat Egerton.

Taron Egerton în filmul „Apex”. Sursă foto: Supplied by LMK / Landmark / Profimedia



Din distribuția „Apex” mai face parte și actorul australian Eric Bana, interpretând rolul unui personaj enigmatic pe nume Tommy.

Aceasta este o nouă colaborare și pentru Bana cu Netflix, după serialul polițist „Untamed”, care a fost bine primit de public și urmează să revină cu un al doilea sezon, conform Wales Online.