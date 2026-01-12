Unde pot fi văzute în România filmele si serialele premiate la Globurile de Aur din 2026: Filmul vedetă este pe o platformă de streaming

Unele dintre filmele și serialele premiate la ediția din 2026 a Globurilor de Aur pot fi văzute în streaming pe platformele disponibile și în România. Este vorba inclusiv despre lungmetrajul „One Battle After Another”, care a câștigat patru premii și a fost marele câștigător al serii.

One Battle After Another, cu Leonardo DiCaprio în rolul unui fost revoluționar aflat în fugă, a câștigat Globul de Aur pentru cel mai bun film de comedie sau musical, cel pentru cea mai bună actriță în rol secundar (Teyana Taylor), cel mai bun regizor (Paul Thomas Anderson) și cel mai bun scenariu (acordat de asemenea lui Anderson). Filmul poate fi văzut pe HBO Max, fiind lansat în streaming în luna decembrie, după ce în cinematografe a apărut la sfârșitul lunii septembrie.

Deși povestea sa a fost ținută complet secretă până cu câteva luni înainte de lansarea în cinematografe, numele One Battle After Another a fost pe toate listele întocmite de presa de la Hollywood la începutul lui 2025 privind cele mai așteptate filme ale anului trecut. Are o distribuție ce include nume precum Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Wood Harris, Shayna McHayle sau Chase Infiniti.

HBO Max traduce numele filmului pentru abonații cu setările contului în limba română drept „O luptă după alta”.

Filmul „Sinners” e în streaming pe HBO Max, „Demon Hunters” pe Netflix

Sinners, lungmetrajul de groază al tânărului regizor american Ryan Coogler, care s-a conturat într-un favorit surpriză pentru gala Premiilor Oscar ce va avea loc la jumătatea lunii martie, este, de asemenea, în streaming pe HBO Max, cu titlul Păcătoșii. Duminică seară, a câștigat Globul de Aur pentru realizări cinematografice și la box office, o categorie nouă introdusă în premieră la gala de anul acesta, și cel pentru cea mai bună coloană sonoră (acordat compozitorului suedez Ludwig Göransson).

Juriul de la Globurile de Aur este însă diferit de cel de la Premiile Oscar, motiv pentru care rămâne de văzut în ce măsură relativul insucces de duminică seară îi va afecta șansele la gala din septembrie. Revista Variety și alte site-uri de specialitate prognozau înainte de gala Globurilor de Aur că Sinners este favoritul să câștige Oscarul pentru cel mai bun film, ceea ce ar reprezenta o premieră absolută pentru un lungmetraj de groază.

Însă favoriții se pot schimba de multe ori pe parcursul sezonului de premiere de la Hollywood, care culminează cu Premiile Oscar. Lista completă a nominalizărilor va fi făcută publică de Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului în data de 22 ianuarie, cu câteva zile înainte de gala Premiilor BAFTA decernate de industria cinematografică britanică.

Kpop Demon Hunters, un alt film premiat la Globurile de Aur, poate fi văzut în streaming pe Netflix. Lungmetrajul, o aventură fantasy despre un grup de fete ce cântă Kpop și protejează lumea de demoni prin muzica lor, a câștigat Globul de Aur pentru cel mai bun film de animație și premiul pentru cel mai bun cântec original (pentru piesa Golden).

Filmul a fost o senzație internațională a Netflix, depășind audiența unor lungmetraje precum, Red Notice, unul dintre cele mai scumpe filme produse vreodată de platforma de streaming, Carry-on, thrillerul de acțiune din 2024 care s-a bucurat de un succes uriaș pe platforma de streaming (locul 3 în clasamentul „all-time), sau Don’t Look Up, comedia-satiră lansată de Netflix la finele lui 2021.

Tradus drept Fetele Kpop – La vânătoare de demoni, lungmetrajul de animație a devenit astfel cel mai vizionat film din istoria Netflix. Platforma de streaming a lansat și o versiune „karaoke” separată a sa, Cântăm cu fetele kpop – La vânătoare de demoni.

Serialele premiate la Globurile de Aur din 2026 care pot fi văzute în streaming

La capitolul seriale, dintre cele premiate duminică seară probabil că Adolescence este cel care nu are nevoie de prea multe prezentări.

Thrillerul care a devenit un fenomen global pentru Netflix a câștigat Globul de Aur pentru cea mai bună serie limitată sau film pentru televiziune, cel mai bun actor într-o serie limitată (Stephen Graham), pentru cel mai bun actor în rol secundar (Owen Cooper) și cea mai bună actriță în rol secundar (Erin Doherty).

În vârstă de 16 ani, Cooper a devenit cel mai tânăr câștigător din istorie al Globului de Aur la categoria respectivă. „Să stau aici, la Globurile de Aur, nu pare deloc real”, a spus Cooper în discursul său de acceptare, rostit duminică seara de la Dolby Theatre din Los Angeles. „Ce călătorie incredibilă am parcurs eu și familia mea. Le vom fi veșnic recunoscători pentru ceea ce au făcut acești oameni pentru mine și familia mea”, a mai spus tânărul actor.

O relativă surpriză a fost la categoria pentru cel mai bun serial de dramă, unde mulți se așteptau ca The White Lotus să triumfe iar, la fel ca în 2023. În schimb, Globul de Aur pentru cea mai bună serie dramatică a fost acordat duminică unei alte producții a HBO, The Pitt: Spitalul, în timp ce actorul Noah Wyle a fost ales cel mai bun actor într-un serial de dramă grație interpretării din el.

Serialul „este o analiză realistă a provocărilor cu care se confruntă lucrătorii din domeniul sănătății în America de astăzi, văzută prin prisma eroilor din prima linie care lucrează într-un spital modern din Pittsburgh”, potrivit descrierii oficiale publicate de televiziunea americană. La fel ca toate producțiile sale, The Pitt poate fi văzut în streaming pe HBO Max.

Sezonul 2 al serialului a fost lansat chir vinerea trecută, în așteptarea Globurilor de Aur. La fel ca pentru vasta majoritate a serialelor de pe HBO Max, câte un episod nou al The Pitt: Spitalul apare în fiecare săptămână, deoarece el este difuzat concomitent și la TV.

Hacks, o altă producție a HBO care poate fi văzută pe platforma sa de streaming, i-a adus actriței Jean Smart Globul de Aur pentru cea mai bună actriță într-o serie de comedie sau musical.

A fost un nou triumf după ce serialul ce se învârte în jurul relației profesionale dintre o tânără scriitoare de comedie și o legendară comediantă de stand-up a fost desemnat anul cel mai bun serial de comedie atât la gala Globurilor de Aur, cât și la cele ale Premiilor Emmy și Critics Choice Awards.

Sezonul 4 al serialului a avut premiera în primăvara anului trecut, iar HBO a confirmat oficial că acesta a fost reînnoit și pentru unul nou, deși deocamdată nu a oferit informații despre când ar putea fi lansat.

Dying for Sex, în schimb, poate fi văzut pe Disney+, cu titlul Ultima plăcere în română. Serialul despre o femeie care își părăsește soțul în căutarea unui orgasm după ce a fost diagnosticată cu cancer în stadiu terminal i-a adus lui Michelle Williams Globul de Aur pentru cea mai bună actriță într-o serie limitată.

Serialul poate fi văzut doar pe profilurile Disney+ care nu au activată opțiunea de control parental, fiind o producție destinată publicului ce a împlinit vârsta de 18 ani.

Poate părea un serial surprinzător pentru Disney+, dar Dying for Sex este o nouă producție originală a FX, televiziunea americană din portofoliul său care a produs în ultimii ani titluri precum Shogun, The Bear, Alien: Earth, și, cel mai recent, The Lowdown.

Celebrul comediant britanic Ricky Gervais a fost premiat la rândul său duminică seara cu Globul de Aur pentru cel mai bun actor în comedie stand-up, grație spectacolului său Mortality de anul trecut. Acesta e în streaming pe Netflix.

Alte seriale premiate la ediția de anul acesta a Globurilor de Aur, cea care deschide sezonul de premii al industriei cinematografice, nu pot fi văzute în streaming întrucât sunt producții originale ale AppleTV+, o platformă care nu e disponibilă în România. Două producții ale sale, The Studio și Pluribus, au fost premiate duminică cu mai multe Globuri de Aur, inclusiv cel pentru cel mai bun serial de comedie sau musical pentru The Studio.

Majoritatea filmelor premiate la Globurile de Aur apar în cinematografele din România abia în această lună

Multe dintre filmele premiate duminică seara la gala Globurilor de Aur au avut parte de lansări cinematografice limitate, fie la festivaluri de specialitate pentru a fi eligibile la gală, fie doar în cinematografele din America de Nord, piața internă a Hollywood. Aproape toate urmează însă să apară și în cinematografele din România în ianuarie 2026.

If I Had Legs I’d Kick You, tradus de distribuitorul din România ca Te-aș lovi dar n-am picioare, a apărut deja în cinematografele de la noi, având premiera generală chiar vinerea trecută. Duminică seara el i-a adus actriței australiene Rose Byrne Globul de Aur pentru cea mai bună actriță într-o comedie sau musical.

„În timp ce încearcă să-și gestioneze propria viață și carieră, o femeie aflată în pragul unei căderi psihice trebuie să facă față bolii fiicei sale, absenței soțului, dispariției unei persoane și unei relații neobișnuite cu terapeutul ei”, afirmă descrierea publicată de IMDb.

If I Had Legs I’d Kick You este un nou titlu marca A24, studioul independent care a produs sau distribuit filme precum Civil War, lungmetrajul care s-a bucurat de un succes peste așteptări în cinematografe în 2024, A Different Man, titlul care i-a adus actorului român Sebastian Stan primul Glob de Aur din carieră anul trecut, Queer, apreciatul film cu Daniel Craig într-un rol inedit după ce a renunțat la cel al lui James Bond, sau The Brutalist, peliculă pentru care Adrien Brody a câștigat al doilea Premiu Oscar din carieră anul trecut.

Pe 16 ianuarie urmează să apară în cinematografe și Sentimental Value, care tocmai i-a adus apreciatului actor suedez Stellan Skarsgård Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un rol secundar.

„Surorile Nora și Agnes se reunesc după mulți ani cu tatăl lor Gustav, un regizor cândva renumit, care îi oferă Norei un rol în cel mai nou film al său, însă ea îl refuză. Așa ajunge Gustav la Rachel Kemp, o actriță celebră de la Hollywood, pe care o aduce în mijlocul acestei întruniri personale și emoționante”, afirmă descrierea publicată de Cinemagia.ro.

Filmul este o nouă creație a lui Joachim Trier, unul dintre cei mai apreciați regizori europeni. Anteriorul său lungmetraj, The Worst Person in the World din 2021, i-a adus două nominalizări la Premiul Oscar.

Hamnet, care spune povestea soției lui William Shakespeare în timp ce se luptă să accepte pierderea singurului ei fiu, urmează să aibă premiera generală în cinematografele din țara noastră în data de 23 ianuarie, potrivit Cinemagia.

În regia cineastei de origine chineză Chloé Zhao, care în 2021 a câștigat atât Globul de Aur, cât și Oscarul, pentru cel mai bun regizor grație lungmetrajului ei Nomadland, îl are pe actorul Paul Mescal (protagonistul noului film Gladiatorul II din 2024) în rolul lui Shakespeare, în timp ce actrița irlandeză Jessie Buckley o joacă pe soția sa.

Hamnet a fost pe larg apreciat de criticii de film iar duminică seara a câștigat Globul de Aur pentru cel mai bun lungmetraj de dramă, unul dintre cele mai râvnite premii.

De asemenea pe 23 ianuarie, în cinematografele din România urmează să apară și Marty Supreme, filmul în care Timothée Chalamet interpretează rolul unui jucător de tenis de masă aspirant. Gwyneth Paltrow o joacă pe iubita personajului lui Chalamet, cu care acesta are o relație tumultoasă.

Duminică seara filmul i-a adus lui Chalamet, unul dintre cei mai în vogă actori din generația nouă de la Hollywood, Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un lungmetraj de comedie sau musical. La fel ca If I Had Legs I’d Kick You, filmul este o producție a studioului A24.

Pentru Paltrow Marty Supreme marchează primul său rol major după cel al lui Pepper Potts din Avengers: Endgame, care a devenit pentru scurt timp după lansarea sa în 2019 filmul cu cele mai mari încasări din istoria cinematografiei. De atunci, ea a avut doar roluri sporadice, jucând în 2020 al doilea sezon al serialului său The Politician de pe Netflix și având roluri de voce în lungmetrajul She Said din 2022 despre scandalul #MeToo și într-un episod din serialul American Horror Story, în 2023.

The Secret Agent, care a câștigat duminică Globul de Aur pentru cel mai bun film într-o limbă străină și i-a adus cineastului brazilian Wagner Moura premiul pentru cel mai bun actor într-un film de dramă, urmează să aibă premiera în cinematografele din România abia în data de 27 februarie.

Totuși, având în vedere premiul primit acum, nu e exclus ca data de lansare a sa să fie devansată.

„În 1977, un expert în tehnologie fuge de un trecut misterios și se întoarce în orașul său natal, Recife, în căutarea liniștii. Curând își dă seama că orașul este departe de a fi refugiul pe care îl caută”, afirmă descrierea de pe IMDb.

FOTO articol: Rafael Henrique / Dreamstime.com.