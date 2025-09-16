Aplicarea AI în una dintre cele mai puternice economii ale lumii a creat un efect neașteptat: crește angajările și diminuează inegalitățile

Inteligența artificială aduce două schimbări importante pe piața muncii, arată o analiză publicată pe VoxEU, platforma Centrul pentru Cercetare în Politici Economice. De data asta, ambele sunt pozitive, ceea ce e reconfortant într-un moment în care inclusiv noi, media, rezumăm cu prioritate, îngrijorările aduse de AI.

Mai multe date colectate de la Institutul Național de Proprietate Industrială din Brazilia, care este a zecea economie ca PIB pe cap de locuitor din lume, arată că inteligența artificială crește angajările din fabrici pentru muncitorii necalificați, reducând nu munca, ci birocrația.

Bazându-se pe un registru național care conține aproape toate programele comerciale de inteligență artificială dezvoltate începând din anii 1980, autorul analizei a descoperit că inteligența artificială este folosită deja pe liniile de producție din fabrici, optimizând procese, realizând controlul calității și ghidând operarea echipamentelor.

Astfel, datorită optimizărilor AI, în producție crește ocuparea forței de muncă în rândul muncitorilor slab calificați și al tinerilor care operează utilaje, făcând mașinăriile mai productive și mai ușor de folosit.

Cine sunt muncitorii ajutați

În acest fel, AI permite lucrătorilor necalificați sau cu calificări mai slabe să îndeplinească sarcini care altădată necesitau o experiență semnificativă.

Aceste lucruri au dus la o majorare a ocupării de aproximativ 2% în perioada curentă și de până la 7% după trei ani. Important și pozitiv este că această creștere nu este distribuită uniform. Ea dă șanse: AI stimulează în mod disproporționat ocuparea în rândul lucrătorilor mai tineri, mai puțin educați, cu mai puțină experiență și cu abilități mai reduse.

Dacă în cazul producției propriu-zise, inegalitățile sunt reduse, în cazul muncii de birou, AI acționează ca un substitut al muncii în sarcinile de rutină, „birocratice”. În rândul angajaților care fac muncă de acest tip, AI reduce posturile și salariile, în special pentru cei cu venituri medii.

De 7 ori mai multe firme au folosit AI

Setul de date de la Institutul Național de Proprietate Industrială din Brazilia oferă două perspective importante asupra dezvoltării AI, susține autorul analizei.

În primul rând, a existat o accelerare a dezvoltării AI în jurul anului 2013, după descoperirile globale în domeniul învățării automate. Numărul firmelor care dețin tehnologii AI a crescut de șapte ori, ajungând la 1.434 în 2022.

Această perioadă, denumită adesea „boomul AI”, este marcată de o explozie a inovației și investițiilor în inteligența artificială. Începând cu primul an al boomului AI, angajările în profesiile care sunt expuse la îmbunătățirile aduse de AI au început să crească, în 2022 fiind cu 20% mai mari față de anul 2013.

Sănătatea, producția și agricultura, printre domeniile unde se folosește AI

Atunci când firmele își înregistrează software-ul, ele indică domeniul de aplicare, adică o listă de arii în care software-ul urmează să fie folosit.

Utilizările manageriale, precum gestionarea informațiilor și administrația, sunt cele mai frecvente, dar reprezintă doar 27% din înregistrări. AI este, de asemenea, aplicată pe scară largă în domenii precum sănătatea, producția și agricultura, care împreună reprezintă 16,7% din total.

Înregistrările de software AI sunt aproape egal distribuite între aplicațiile de management și cele de producție, fiecare reprezentând aproximativ 40% din totalul depunerilor.

Acest echilibru în distribuție contrazice viziunea predominantă conform căreia AI vizează în principal ocupațiile unde este o calificare înaltă, de tip „white-collar” (gulerele albe – n.red.). Există o pondere comparabilă a instrumentelor AI aplicate în producție, muncitorii de tip „blue-collar”(salopetele albastre – n.red.) pot fi la fel de expuși la AI ca și lucrătorii din administrație, mai arată studiul.