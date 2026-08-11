Aplicația e-Terra a fost repornită parțial. Extrasele de carte funciară încă nu pot fi eliberate

Guvernul anunță că, începând cu marți, ora 15, aplicația e-Terra a fost repornită, putând fi folosită deocamdată de către personalul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), al oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară (OCPI), precum și pentru notarii publici.

Repornirea etapizată privește exclusiv sistemul e-Terra, sistemul informatic integrat prin care se realizează înscrierea, gestiunea și evidența cadastrului și cărții funciare la nivel național. Celelalte platforme online ale ANCPI destinate publicului rămân oprite deocamdată și vor fi repuse în funcțiune etapizat, cu anunț prealabil.

Care sunt operațiunile ce vor avea prioritate

În prima zi, e-Terra va fi folosită pentru înregistrarea actelor primite prin corespondență și a celor instrumentate de către notari, în perioada în care sistemul nu a funcționat:

„Precizăm că în prima zi de funcționare nu vor putea fi solicitate extrase de carte funciară pentru autentificare și respectiv informare”, se arată într-un comunicat de la Palatul Victoria.

Începând de miercuri, ora 8.30, aplicația e-Terra va fi disponibilă și pentru persoane autorizate să execute lucrări de cadastru, experți tehnici-judiciari, executori judecătorești, care aveau acces în această aplicație înainte de producerea incidentului.

„Pentru acești utilizatori sunt puse la dispoziție manuale de utilizare și materiale video cu instrucțiuni, menite să faciliteze reluarea activității. De asemenea, pentru personalul OCPI sunt organizate ședințe de lucru și sesiuni de instruire, astfel încât reluarea activității să se realizeze în condiții cât mai bune”, precizează sursa citată.

În momentul atacului cibenetic asupra sistemului informatic al ANCPI, erau 94.000 de cereri aflate în curs de soluționare, iar acestea vor fi tratate cu prioritate, astfel încât să fie soluționate în termenul legal.

„Pe toată durata în care sistemul electronic nu a fost disponibil, cererile depuse la ghișeu, prin poștă sau curier au fost înregistrate cu menționarea exactă a datei și orei primirii. Odată cu repunerea în funcțiune a aplicației, toate cererile – atât cele depuse prin corespondență, cât și actele instrumentate de notarii publici, anterior blocării sistemului și neînregistrate la OCPI-uri, sunt introduse în registrul electronic cu păstrarea obligatorie a rangului lor”, se spune în comunicat.

De asemenea, valabilitatea extraselor de carte funciară a fost prelungită cu numărul de zile de indisponibilitate a sistemului.

Sistemul va fi monitorizat constant

Odată cu repornirea aplicației e-Terra, sistemul este monitorizat de mai multe echipe de specialiști de la Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Cyberint astfel încât eventualele probleme să poată fi remediate cât mai repede posibil, iar în perioada următoare, accesul și funcționalitățile aplicației să fie extinse și stabilizate etapizat.

„Aplicația e-Terra funcționează în prezent în Cloudul Guvernamental, o infrastructură performantă, care oferă condiții tehnice superioare celor ale infrastructurii utilizate anterior. Cu toate acestea, în perioada imediat următoare repornirii, este posibil ca, din cauza volumului ridicat de accesări și a numărului mare de solicitări acumulate pe perioada indisponibilității sistemului, timpii de răspuns ai aplicației să fie mai mari”, avertizează Guvernul.

În plus, unele documente în format PDF nu vor fi disponibile întrucât procesul de transfer al documentelor în Cloudul Guvernamental nu este încă finalizat.

ANCPI nu a anunțat că e-Terra va fi repornită în cursul zilei

Cu câteva ore înainte de comunicatul transmis de către Palatul Victoria, ANCPI a publicat pe pagina de pornire a site-ului său un comunicat oficial în care utilizatorii sunt informați despre incidentul cibernetic și despre cum decurg operațiunile de soluționare.

Agenția îi asigură pe cetățeni, în anunțul de pe pagina de start, că „nu există dovezi că atacatorii au avut acces la aceste date”. „Integritatea evidenței cadastrale și de carte funciară este, la acest moment, confirmată”, spune ANCPI. Care este „acest moment” nu este clar însă, pentru că anunțul ANCPI nu este datat.

Agenția detaliază apoi operațiunile de repunere în funcțiune a platformelor și investigația tehnică, derulate de DNSC împreună cu ANCPI, și sunt date explicații de ce a durat mai mult decât a fost estimat inițial. „Buna funcționare a rezultatului final depinde de sincronizarea strictă, pas cu pas, a activității acestor echipe, dar și de rezultatul testelor de securitate realizate independent de către DNSC, STS și Cyberint”.

În anunțul de pe site, ANCPI spunea că nu poate oferi o dată exactă la care sistemul va reporni. „Testele finale de funcționare pot începe abia după finalizarea migrării infrastructurii și repornirea completă a bazei de date. Din acest motiv, nu putem încă anunța o oră sau o dată fermă de repunere în funcțiune – nu dorim să facem promisiuni pe care condițiile tehnice ne pot obliga să le amânăm”.