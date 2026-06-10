Aplicație mobilă 112 pentru persoane cu deficiențe de auz și/sau vorbire. Cinci moduri de comunicare cu operatorii serviciului de urgență

Aplicație 112 pentru persoane cu probleme de văz sau auz. Foto: STS

Serviciul de Telecomunicații Speciale a operaționalizat Aplicația mobilă Apel 112 dedicată persoanelor cu deficiențe de auz și/sau vorbire, a anunțat STS.

Aplicația oferă acces direct la Serviciul de urgență 112 prin multiple canale de comunicare: apeluri audio-video, chat RTT (Real-Time Text), pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri, potrivit unui comunicat de presă.

„La inițierea unui apel, aplicația transmite automat operatorilor 112 localizarea precisă a apelantului, împreună cu datele medicale completate în prealabil în profilul utilizatorului. Pentru apelurile video, arhitectura sistemului include servicii de interpretariat în limba semnelor române, active permanent, 24/7. Interpreții autorizați asigură comunicarea dintre apelant și operatorul 112 sau dispecerul agenției de intervenție. Prin aplicație pot fi solicitate intervenții ale Ambulanței, Poliției, SMURD, Pompierilor, Jandarmeriei și a echipajelor Salvamont”, precizează sursa citată.

Aplicația Apel 112 poate fi utilizată pe telefoane mobile inteligente (smartphone), cu sistemele de operare Android (minimum versiunea 13) și iOS (minimum versiunea 15), conectate la internet.



