Aplicațiile Agenției pentru Cadastru, picate de șase zile. Ultimele măsuri anunțate de instituție după atacul cibernetic

Aplicațiile ANCPI sunt în proces de migrare către Cloudul guvernamental, proces estimat să se încheie miercuri, a anunțat Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară într-o postare pe Facebook.

Începând de marți, 14 iulie, toate sistemele informatice gestionate de ANCPI sunt nefuncționale, inclusiv adresele de e-mail ale instituției și aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra, din cauza unui atac cibernetic. În postarea de luni, ANCPI nu prezintă o estimare pentru când aplicațiile vor fi din nou funcționale.

„Ulterior finalizării migrării, aplicațiile și datele vor fi verificate de instituțiile abilitate, care vor întocmi un raport privind starea sistemelor și eventualele măsuri suplimentare necesare. În funcție de concluziile acestui raport, ANCPI va putea comunica termenul estimat pentru reluarea funcționării aplicațiilor. Repunerea în funcțiune a acestora va fi realizată etapizat, în funcție de prioritățile operaționale”, precizează instituția.

ANCPI mai afirmă că acum acordă prioritate pentru „izolarea sistemelor afectate și remedierea fiecărei breșe de securitate înainte de reluarea activității, pentru a preveni orice risc suplimentar”.

Datele furate de la ANCPI, scoase la vânzare pe internet

Scurgerea de date de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost scoasă la vânzare pe 15 iulie, a dezvăluit publicația de investigație Public Record.

„[RO] Thy arss shall be spanked, Romania ! [ANCPI]” ( O să iei o bătaie la fund, România! [ANCPI], n. red.), este titlul anunțului făcut de un utilizator pe un site unde sunt scoase la vânzare diverse scurgeri de date.

De asemenea, autorul postării avertizează că a început să șteargă din back-upuri. Acestea din urmă sunt copii de rezervă ale sistemelor IT, pentru ca atunci când datele sunt șterse din greșeală, să poată fi restaurate.

Într-un interviu pentru Euronews, presupusul autor al atacului a declarat că „nu va vinde chiar oricui” datele furate de la ANCPI.

