Se deschide un nou cinematograf în București. Care este programul

Cel mai nou cinematograf de artă din București, Apollo111 Cinema, se deschide pentru public, joi, în centrul Capitalei.

Programul primelor săptămâni va include filme de ficțiune și documentare în premieră, cu un palmares important de premii la festivalurile de profil, dar și o seară dedicată filmelor regretatului regizor Cristian Nemescu și o retrospectivă a primelor filme regizate de Corneliu Porumboiu.

„Primele săptămâni de proiecții la Apollo111 dau direcția cinematografului nostru – avem un mix de filme recente, din portofoliile distribuitorilor locali, retrospective ale unor autori români, documentare și filme pentru întreaga familie. E doar începutul. Gândim mai departe un program care sperăm că va ține publicul entuziast pe tot parcursul anului. E mica noastră contribuție la păstrarea acestui obicei de neînlocuit – mersul la cinema – care poate să rămână o ancoră, mai ales în vremuri complicate”, a declarat Ioan Maxim, managerul Apollo111 Cinema, conform unui comunicat de presă citat de Agerpres.

Două filme românești, în premieră la Apollo111 Cinema

Printre primele titluri din program se numără premierele a două filme românești, respectiv documentarul „Still Nia”, regia Paula Oneț, un portret poetic și experimental al unei artiste de origine română stabilite în Franța, premiat cu trofeul pentru cel mai bun documentar la Astra Film Festival și câștigător al premiului publicului la Les Films de Cannes a Bucarest, și „Catane”, lungmetrajul regizoarei Ioana Mischie, o comedie inspirată din fapte reale, despre rezistență, ingeniozitate și misterele unui sat de munte.

Printre premierele filmelor internaționale se numără „Pillion” regie Harry Lighton, Marea Britanie, 2025, cu Alexander Skarsgard și Harry Melling în rolurile principale: neo-noir-ul „Insula” regia Jan Ole Gerster, Germania, 2025; producția japoneză „Exit 8” regia Genki Kawamura, Japonia, 2025; și „Vocea lui Hind Rajab” regia Kaouther Ben Hania, Tunisia, 2025, povestea impresionantă a unei fetițe din Gaza și a celor care încearcă să o salveze, câștigător al Leului de Argint la Veneția. O proiecție va avea și documentarul punk „Fiume o Morte!” regia Igor Bezinovic, Croația, 2025, nominalizat la European Film Awards.

Retrospectiva Corneliu Porumboiu

Printre programele speciale se numără proiecția a două filme regizate de Cristian Nemescu: scurtmetrajul „Poveste la scara C” și mediu metrajul „Marilena de la P7”. Cristian Nemescu (1979-2006) rămâne una dintre cele mai promițătoare și, totodată, tragice figuri ale cinematografiei române contemporane, un regizor a cărui operă scurtă a reușit să capteze energia, nervul și contradicțiile României postcomuniste cu o autenticitate rară.

Spectatorii sunt așteptați și la Retrospectiva Corneliu Porumboiu, care va include două scurtmetraje – „Pe aripile vinului” și „Călătorie la oraș” – și mediu metrajul „Visul lui Liviu”.

Apollo111 Cinema va avea un program săptămânal, de joi până duminică, sala are 128 de locuri, iar biletele se pot cumpăra online, pe apollo111.ro.

Apollo111 se află lângă Parcul Cișmigiu, în Palatul Universul, din strada Ion Brezoianu nr. 23 – 25, corp B, subsol.