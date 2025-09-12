Apple va lansa de săptămâna viitoare o nouă funcție de sănătate majoră pe ceasurile sale

Apple va lansa o funcție de detectare a hipertensiunii arteriale pe smartwatch-ul său săptămâna viitoare, după ce a primit aprobarea Administrației americane pentru alimente și medicamente (FDA) joi, potrivit Bloomberg News și Reuters.

Compania a prezentat un monitor de tensiune arterială în cel mai recent Apple Watch la evenimentul din 9 septembrie, unde a prezentat, de asemenea, o gamă actualizată de iPhone, inclusiv un iPhone Air mai subțire decât restul gamei.

Noua funcție ce așteaptă aprobarea autorităților de reglementare din SUA, nu va detecta fiecare caz de tensiune arterială ridicată, dar ar putea alerta aproximativ un milion de persoane, a afirmat Apple.

Disponibil în 150 de țări, instrumentul va utiliza date de la senzorul cardiac optic al ceasului pentru a urmări modul în care vasele de sânge ale unui utilizator răspund la bătăile inimii pe parcursul a 30 de zile, potrivit companiei.

Funcția va fi disponibilă pe Apple Watch Series 9, Series 10, Series 11 și pe smartwatch-urile sale mai scumpe Ultra 2 și Ultra 3, a declarat Bloomberg News.

Apple a prezentat marți noua sa gamă de ceasuri inteligente, inclusiv Seria 11 la prețul de 399 de dolari, modelul SE 3 mai ieftin la 249 de dolari și modelul Ultra 3 high-end la 799 de dolari.

Compania a prezentat noi caracteristici de sănătate și siguranță, inclusiv funcția de hipertensiune pe Seria 11 și conectivitate prin satelit pe Ultra 3.

