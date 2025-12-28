Aprinderea unor artificii lângă Turnul Eiffel s-a lăsat cu zeci de arestări

Zeci de oameni au fost reținuți după ce au aprins fumigene și artificii în centrul Parisului, a relatat sâmbătă presa franceză, potrivit agenției de presă DPA.

Grupul de persoane s-ar fi aflat în celebra piață Trocadero, lângă Turnul Eiffel din capitala franceză, notează Agerpres.

Postul de televiziune BFMTV a relatat că agenții de poliție au intervenit după ce au observat artificiile pe imaginile de pe camerele de supraveghere.

Aproximativ 40 de persoane au fost reținute.

Nimeni nu a fost rănit în incident, conform ziarului Le Parisien.

Poliția a deschis o anchetă cu privire la acest incident, a mai transmis BFMTV.