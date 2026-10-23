Aproape 1000 de zboruri anulate în Taiwan din cauza taifunului Champi

Taiwanul se pregătește de sosirea puternicului taifun Champi, care urmează să atingă uscatul vineri, cu rafale de până la 173 km/h ș.

Autoritățile taiwaneze au îndemnat oamenii să stea departe de coaste și munți și evacuează locuitorii de pe coasta de nord-est care locuiesc în apropierea unui baraj provocat de alunecări de teren, care riscă să se spargă în timpul furtunii.

Zeci de zboruri în Taiwan și în Japonia vecină au fost anulate , afectând mii de pasageri

Autoritățile din Taiwan au anulat toate cele 262 de zboruri interne și peste 660 de zboruri internaționale programate pentru vineri, relatează presa locală.

Serviciile feroviare și de feribot au fost, de asemenea, suspendate, în timp ce unele autostrăzi au fost închise înaintea furtunii puternice.

O persoană a murit după ce a fost luată de valuri

Acum vă oferim mai multe detalii despre victimele taifunului raportate în Taiwan.

Potrivit unui briefing de presă transmis autorităților taiwaneze responsabile de dezastre, o persoană a murit ieri după ce a fost luată de valuri în Liuqiu, o mică insulă de corali la sud-vest de insula principală a Taiwanului.

Furtuna a rănit, de asemenea, 94 de persoane, potrivit departamentului de pompieri. Multe dintre aceste răni au fost cauzate de accidente rutiere și căderi, spun autoritățile.

Autoritățile au anunțat că o persoană a fost ucisă și alte zeci de persoane au fost rănite în Taiwan, în contextul apropierii taifunului Champi.

Peste 1.000 de persoane au fost evacuate din locuințele lor, potrivit guvernului.