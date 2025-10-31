Aproape 250 de companii de stat au datorii la buget de peste 1,8 miliarde de euro. Topul celor mai mari datornici și avertismentul ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat vineri lista tuturor companiilor de stat cu datorii neachitate la buget până la data de 30 octombrie 2025. 249 de companii și regii deținute integral sau majoritar de stat aveau restanțe de peste 9,4 miliarde de lei (peste 1,8 miliarde de euro).

Lista publicată de NAF vizează toate societățile de stat care aveau obligații fiscale restante la 30 septembrie 2025 și neachitate până la 30 octombrie 2025. Fiscul atenționează aceste companii că trebuie să plătească aceste obligații fiscale.

Datele analizate de HotNews.ro arată că primele cinci companii de stat cu cele mai mari restanțe erau următoarele:

Societatea națională a Căilor Ferate Române: 674.864.436 lei Societatea națională de transport feroviar marfă CFR Marfă: 432.990.195 Societatea Complexul Energetic Hunedoara: 312.368.780 Rafinăria Dărmănești: 248.679.221 lei Network Press Concept SA (fosta firmă Rodipet): 197.456.236 lei

Avertismentul Fiscului

Pentru a încuraja achitarea acestor datorii, la începutul lunii noiembrie 2025, ANAF va trimite notificări oficiale tuturor companiilor de stat care înregistrează restanțe.

Scopul acestor notificări este:

informarea companiilor de stat cu privire la obligațiile restante,

îndrumarea acestora către conformarea la plată,

prezentarea posibilităților de a accesa facilități fiscale, în condițiile legii.

Companiile de stat pot solicita eșalonarea clasică a plății datoriilor, cu respectarea condițiilor prevăzute de Capitolul IV al Titlului VII din Codul de procedură fiscală.

În același timp, ANAF a atenționat companiile de stat asupra faptului că neachitarea până la sfârșitul lunii noiembrie 2025 a obligațiilor fiscale restante, va determina ANAF să întreprindă demersurile necesare prevăzute de lege, în vederea recuperării acestora, inclusiv demararea sau continuarea, după caz, a măsurilor de executare silită.

Bolojan: Este anormal ca cei care fac asta, an de an, să fie finanţaţi

Amintim că Fiscul a publicat în data de 17 octombrie și lista tuturor instituțiilor publice cu datorii la stat, unele coordonate chiar de Guvern. Premierul Ilie Bolojan a subliniat la acel moment că toate instituțiile publice și companiile de stat care au restanțe la buget vor fi notificate de ANAF pentru a respecta legea, iar listele vor fi afișate public.

„Vor primi notificări toţi. Primării, spitale şi aşa mai departe, care şi ele până acum se considerau scutite de a respecta legea. De ce? Pentru că ce făcea Guvernul? Nu-şi bugetau ultimele luni ale anului, în mod intenţionat, creau o presiune pe salarii – ‘domnule, nu avem bani de salarii’ – şi atunci venea Guvernul printr-o hotărâre şi le dădea aceşti bani. Or, este anormal ca cei care fac asta, an de an, să fie finanţaţi. Acum au fost notificaţi, aceste date sunt publice”, a afirmat Ilie Bolojan, vineri, la Radio România Actualităţi, citat de Agerpres.

Premierul a anunţat atunci că vor fi publicate şi datoriile companiilor de stat.

„Nu am mai aprobat în Guvern bugetele lor de când sunt premier, acolo unde au avut pierdere, decât cu planuri de recuperare”, a mai explicat la acel moment Ilie Bolojan.