Aproape 5 milioane de copii cu vârsta sub 5 ani au murit în lume, în 2024. Cauzele surprinzătoare care provoacă cele mai multe decese

4,9 milioane de copii din întreaga lume au murit înainte de a împlini vârsta de 5 ani în anul 2024, 2,3 milioane dintre ei fiind nou-născuți. Decesele copiilor sub 5 ani la nivel global au scăzut cu mai mult de jumătate începând din anul 2000, arată raportul UNICEF „Niveluri și tendințe în mortalitatea infantilă”. Cu toate acestea, începând din 2015, ritmul de reducere a mortalității infantile a încetinit cu peste 60%.

Majoritatea acestor decese pot fi prevenite prin intervenții cu eficacitate dovedită și costuri reduse, precum și prin accesul la servicii medicale de calitate, conform raportului UNICEF.

Malnutriția severă, o cauză importantă de deces

Pentru prima dată, raportul estimează numărul deceselor cauzate direct de malnutriția acută severă (MAS), constatând că peste 100.000 de copii cu vârste cuprinse între 1 și 59 de luni – adică 5% – au decedat din această cauză în 2024.

Bilanțul este însă mult mai grav dacă se iau în considerare efectele indirecte, arată reprezentanții UNICEF, întrucât malnutriția slăbește imunitatea copiilor și le crește riscul de a muri din cauza bolilor comune ale copilăriei.

De asemenea, datele privind mortalitatea nu reușesc adesea să surprindă malnutriția acută severă drept cauză principală a decesului, iar nou-născuții cu vârsta sub o lună nu sunt incluși în această categorie, ceea ce sugerează că amploarea problemei este probabil mult subestimată, arată reprezentanții UNICEF.

Printre țările cu cel mai mare număr de decese directe prin malnutriție sevră se numără Pakistanul, Somalia și Sudanul.

Jumătate sunt nou-născuți

Decesele nou-născuților reprezintă aproape jumătate din totalul deceselor copiilor sub 5 ani, ceea ce reflectă progresul mai lent în prevenirea deceselor în perioada nașterii.

Principalele cauze în rândul nou-născuților au fost complicațiile legate de nașterea prematură (36%) și complicațiile din timpul travaliului și nașterii (21%).

Infecțiile, inclusiv sepsisul neonatal și anomaliile congenitale au reprezentat, de asemenea, cauze importante.

Aproape unul din cinci decese, cauzat de malarie

După prima lună, bolile infecțioase precum malaria, diareea și pneumonia au fost principalele cauze de deces. Malaria a rămas cea mai importantă cauză de deces în această grupă de vârstă (17%), majoritatea deceselor având loc în zonele endemice din Africa Subsahariană.

După scăderi semnificative ale mortalității în rândul copiilor între 2000 și 2015, progresul a încetinit în ultimii ani.

Decesele rămân concentrate în câteva țări – precum Ciad, RDC, Niger și Nigeria – unde conflictele, șocurile climatice, țânțarii invazivi, rezistența la medicamente și alte amenințări biologice continuă să afecteze accesul la prevenire și tratament.