Aproape jumătate dintre americani cred că frauda în alegeri este răspândită, în ciuda lipsei de dovezi care să susțină afirmația

Aproximativ 46% dintre respondenții unui sondaj Reuters/Ipsos au declarat că sunt de acord cu afirmația că există un număr mare de voturi frauduloase exprimate de persoane fără cetățenie americană în alegerile din SUA, 82% dintre republicani fiind de acord, comparativ cu 18% dintre democrați și 38% dintre independenți.

Un sondaj Reuters/Ipsos din SUA evidențiază diviziuni partizane puternice în ceea ce privește încrederea în alegeri, o majoritate solidă a republicanilor afirmând că frauda este răspândită – în ciuda lipsei de dovezi care să susțină această afirmație – și fiind în favoarea prezenței forțelor de ordine federale la secțiile de votare.

Rezultatele vin pe fondul campaniei susținute a președintelui Donald Trump, care a acuzat în mod repetat fraudarea alegerilor, ultima oară chiar marți, cu ocazia referendumului pentru redesenarea circumscripțiilor electorale din Virginia, câștigat de democrați.

Aproximativ 53% dintre respondenți au declarat că sunt îngrijorați de voturile frauduloase prin corespondență sau prin procură, comparativ cu 43% care au declarat că nu sunt, diviziunea partizană fiind din nou evidentă: 83% dintre republicani și-au exprimat îngrijorarea, față de 33% dintre democrați.

Impactul afirmațiilor făcute de Trump și aliații săi

În ansamblu, scrie Reuters, răspunsurile indică faptul că mesajele transmise de ani de zile de Trump și aliații săi, care pun la îndoială corectitudinea votului, au avut un puternic ecou în rândul republicanilor.

Asta în ciuda faptului că auditurile repetate și a cercetările academice au constatat că fraudele sunt extrem de rare.

Kelly Rader, director de cercetare la States United Democracy Center, un grup non-partizan care lucrează pentru a proteja alegerile libere și corecte, a declarat pentru Reuters că rezultatele sondajului Reuters/Ipsos indică impactul de durată al afirmațiilor false făcute de Trump și aliații săi.

„Oamenii le dau crezare, în special republicanii, pentru că ascultă de liderii în care au încredere, iar acest lucru creează o vulnerabilitate în rândul oamenilor, care ajung să creadă minciuni despre alegeri”, a declarat Rader.

Sondajul a arătat că 63% dintre republicani cred afirmația falsă a lui Trump că alegerile din 2020 i-au fost furate, o pondere care a rămas în mare parte neschimbată în ultimii ani, în ciuda absenței dovezilor care să susțină afirmațiile sale repetate privind o fraudă pe scară largă.

Prin comparație, doar 9% dintre democrați și 21% dintre independenți au declarat că cred că Trump a pierdut în 2020 din cauza unor nereguli.

Măsurile pentru asigurarea corectitudinii alegerilor

Sondajul a constatat o susținere bipartizană pentru obligativitatea prezentării unui act de identitate oficial de către alegători, 77% susținând ideea, inclusiv 63% dintre democrați și 95% dintre republicani.

Deși răspunsurile au sugerat o largă aprobare pentru apelul lui Trump privind nevoia de identificare a alegătorilor, sondajul nu a abordat măsurile mai stricte propuse de republicani, aflate în dezbatere în Congres.

Proiectul de lege SAVE, care ar impune prezentarea unei dovezi a cetățeniei americane pentru înregistrarea sau actualizarea înscrierii pe listele electorale în vederea alegerilor federale, a fost adoptat de Camera Reprezentanților, dar se confruntă cu obstacole în Senat, pe fondul avertismentelor democraților privind privarea de drepturile electorale, chiar dacă 23 de state, conduse în majoritate de republicani, au adoptat prevederile proiectului de lege.

Americanii au totuși încredere că votul lor va fi numărat corect

O majoritate bipartizană a americanilor, inclusiv 79% dintre democrați și 71% dintre republicani, a declarat că are, în general, încredere că voturile lor vor fi numărate la alegeri, o constatare pe care Rader a indicat-o ca fiind o rază de speranță în sondaj.

„Aceste teorii conspiraționiste despre alegeri nu au determinat oamenii să-și piardă încrederea că propriul vot va fi contabilizat așa cum au intenționat”, a spus Rader, adăugând că cercetările organizației sale arată că această încredere este strâns legată de prezența la vot.

Într-un interviu acordat în ianuarie New York Times, Trump a spus că regretă faptul că nu a mobilizat Garda Națională pentru a confisca mașinile de vot în cadrul alegerilor din 2020. Ulterior, el a declarat la un podcast că republicanii „ar trebui să naționalizeze votul”.

Sondajul Reuters/Ipsos a arătat un sprijin limitat pentru această idee, doar 28% dintre americani susținând mobilizarea trupelor la secțiile de votare. Republicanii au fost împărțiți, 45% fiind în favoare și 54% împotrivă.

În același timp, 62% dintre republicani au susținut prezența forțelor de ordine federale la secțiile de votare, comparativ cu 23% dintre democrați și 36% dintre independenți.