Apropiați ai Casei Albe construiesc un gazoduct în Bosnia. De ce este o veste proastă pentru Rusia

Bosnia a dat undă verde miercuri unui proiect energetic ce prevede construcţia unui gazoduct şi a unor termocentrale, o investiţie de peste un miliard de euro a unor apropiaţi ai Casei Albe, transmite AFP, preluată de Agerpres.

Acest proiect de circa 1,5 miliarde de dolari (1,3 miliarde de euro) este propus de firma AAFS Infrastructure and Energy, condusă de Joseph Flynn, fratele generalului Michael Flynn, fost consilier pentru securitate naţională în primul mandat al lui Donald Trump, şi de Jesse Binnall, fost avocat al preşedintelui american.

„Această investiţie va fi finanţată integral de AAFS”, a insistat la începutul lui aprilie Vedran Lakic, ministrul energiei al Federaţiei croato-musulmane, una din cele două entităţi componente ale Bosniei.

Gazoductul, care va fi construit şi exploatat de AAFS, urmează să conecteze Bosnia la reţeaua europeană şi în special la terminalul de GNL din Krk, în nordul Adriaticii croate, unde ajunge o cantitate importantă de gaz american.

Bosnia depinde exclusiv de gazul rusesc

Capacitatea maximă anuală a noului interconector va fi de 3 miliarde de metri cubi şi va permite alimentarea a trei sau chiar patru centrale termice pe gaz a căror construcţie este de asemenea prevăzută.

Potrivit iniţiatorilor proiectului, el va permite Bosniei să îşi diversifice aprovizionarea cu gaz natural şi să îşi reducă dependenţa de Rusia, singurul său furnizor actual. De asemenea, gazul ar putea înlocui cărbunele, într-o ţară care suferă mult de pe urma poluării.

Textul legii privind „interconectorul de gaze sudic cu Croaţia” a fost adoptat miercuri de una din cele două camere ale parlamentului Federaţiei croato-musulmane, la o săptămână după ce fusese aprobat de cealaltă cameră a entităţii, singura cu putere de decizie întrucât gazoductul va trece pe teritoriul său.

Următoarea etapă va fi semnarea unui acord între firma americană, prezentată în lege ca investitor, şi guvernul Federaţiei croato-musulmane, şi a unui acord între Bosnia şi Croaţia, ce ar urma să fie semnat la sfârşitul lunii aprilie, cu prilejul unui summit la Dubrovnik.

Detaliile privind începerea lucrărilor de construcţie nu au fost anunţate, dar proiectul este cu atât mai presant cu cât Bosnia ar putea fi vizată de interdicţia de import al gazului rusesc în Europa de la sfârşitul lui 2027.