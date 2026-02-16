Croația respinge cererea Ungariei și Slovaciei: Fără petrol rusesc prin conducta Adria

Ministrul croat al economiei, Ante Susnjar, a declarat luni că țara sa este dispusă să ajute Ungaria și Slovacia în ceea ce privește aprovizionarea lor cu petrol, dar că nu există justificare pentru transportul de petrol rusesc, a transmis EFE.

Susjnar a respins solicitarea adresată de șeful diplomației ungare, Peter Szijjarto, care acuzase Ucraina că blochează în continuare oleoductul Drujba și ceruse Croației să permită transportul de petrol rusesc în Ungaria și Slovacia prin oleoductul Adria, de la terminalul maritim Omisalj, în Marea Adriatică.

Ministrul croat al economiei a respins solicitarea, dar a oferit ajutor din partea țării sale pentru livrări de petrol din alte surse, a scris EFE, potrivit Agerpres.

„Suntem dispuși să îi ajutăm să rezolve această gravă întrerupere, în conformitate cu legislația UE și reglementările OFAC (Oficiul american pentru Controlul Activelor Străine). Nimeni nu trebuie să rămână fără combustibili”, a declarat el.

Susjnar a spus că oleoductul Adria este pregătit, dar că nu există scuze tehnice pentru ca o țară din UE să rămână dependentă de petrolul rusesc.

„Un baril cumpărat din Rusia poate părea mai ieftin pentru unele țări, dar contribuie la finanțarea războiului și la atacurile împotriva poporului ucrainean. Este timpul să stopăm această speculație de război”, a mai declarat oficialul croat.

Ungaria și Slovacia vizau Adria ca alternativă la Drujba

Ungaria și Slovacia făcuseră această solicitare către Croația, în condițiile în care acuză Ucraina că tergiversează repornirea conductei Drujba. Kievul a spus că tranzitul prin oleoduct a fost suspendat în 27 ianuarie ca urmare a unui atac rusesc.

Premierul slovac Robert Fico susține că dispune de informaţii conform cărora conducta ar fi fost reparată între timp.

Ministrul ungar al afacerilor externe declarase, duminică, că „securitatea aprovizionării unei ţări cu energie nu trebuie să fie niciodată o chestiune ideologică”.

„Prin urmare ne aşteptăm din partea Croaţiei ca, spre deosebire de Ucraina, să nu pună în pericol securitatea aprovizionării cu petrol a Ungariei şi Slovaciei”, mai spusese Peter Szijjarto, cu o zi înainte ca Zagrebul să îi respingă solicitarea.

Atât Ungaria, cât și Slovacia beneficiază de excepții de la sancțiunile UE care vizează petrolul rusesc transportat prin conducte. Cele două țări depind de petrolul și gazele rusești și au combătut inițiativele europene de oprire a fluxurilor, ca parte din eforturile europene de reducere a veniturilor rusești din sectorul energiei, potrivit Reuters.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a confirmat luni că UE a fost în contact strâns cu Ungaria, Slovacia și Croația și a confirmat că fluxurile de gaze prin conducta Drujba sunt oprite din 27 ianuarie.