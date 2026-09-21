Apropiați ai lui Călin Georgescu, mesaje de mobilizare pe Telegram pentru un protest în fața DIICOT / Grupul e întreținut dintr-o țară unde Georgescu a locuit

Fostul candidat la președinție a fost ridicat luni dimineață de DIICOT, fiind anchetat pentru înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat.

Grupul de Telegram unde are loc mobilizarea este administrat de Alina Turturea, o româncă stabilită în Viena, Austria, care a fost implicată în campania lui Georgescu din 2024.

Austria este țara unde Călin Georgescu a locuit o bună bucată de timp, neclară ca întindere și ca surse de venit pentru soții Georgescu, în acea perioadă.

Susținătorii lui Georgescu s-au activat pe Telegram încă de la primele ore ale dimineții. „L-AU RIDICAT PE DOMNUL GEORGESCU”, a scris o susținătoare pe grupul de Telegram dedicat politicianului. O altă susținătoare a cerut „mobilizare masivă” când informația a devenit oficială. A intervenit fondatoarea comunității online, Alina Turturea:

„Nu am știut să fim solidari cu ciobanii, cu medicii, cu profesorii, au ieșit rând pe rând toți, dar la ce folos, sistemul a câștigat de fiecare dată! Acum ne amenință pe fiecare prin ridicarea domnului președinte!”, a scris Turturea la 7:21 dimineața.

Susținătorii politicianului au reacționat la anunțul DIICOT că Georgescu a fost ridicat din fața unei săli de sport și este vizat, alături de afaceristul Ionel Rusen, într-un dosar în care sunt anchetați pentru înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat.

Sunt acuzați că au înșelat un om de afaceri din Buzău căruia i-au promis că îi pot obține un credit la o bancă elvețiană, în schimbul unei garanții de un milion de euro. Finanțarea nu s-a mai concretizat niciodată, potrivit anchetatorilor.

„Nu intrați în dispute cu jandarmii”

Alina Turturea le-a cerut membrilor comunității online să aștepte calmi în fața DIICOT.

„Să nu uităm cuvintele domnului președinte nicio clipă: cu rău nu poți face decat mai mult rău!”, a spus Turturea.

„Să arătăm noi că nu ne dorim decât pace, că vrem liniște pentru noi și copiii noștri. Vă rog insistent, nu intrați în certuri, dispute cu jandarmii, dacă o sa fie instigatori între voi, mergeți și spuneți jandarmilor, nu luați exemplul lor, nu ne dorim arestări, ne dorim doar să ne susținem președintele pentru că l-am votat și credem în dânsul”, a scris Turturea pe Telegram.

Alți membri ai comunității au pus situația în care se află Georgescu pe seama faptului că protestele de până acum au fost prea pașnice. „Trebuia ieșit masiv și nu jucat hora unirii”, a scris un susținător la aflarea veștii.

La 8:20, influencerul pro-Georgescu Alex Dac făcea și el live pe TikTok, conform unui mesaj postat de un administrator al grupului de Telegram.