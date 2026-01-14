„Ar putea fi prea târziu” pentru negocieri între SUA și Iran / Israelienii susțin că Trump a decis deja să intervină

Turcia este în contact atât cu oficiali iranieni, cât și cu oficiali americani, pentru o eventuală revenire la masa negocierilor, a declarat miercuri o sursă diplomatică pentru CNN, avertizând însă ar putea fi „prea târziu”.

Sursa a spus că „în prezent au loc discuții despre negocieri”.

„Ritmul discuțiilor este lent, la această viteză ar putea fi în cele din urmă prea târziu”, a adăugat sursa.

Președintele american Donald Trump a amenințat în repetate rânduri că va interveni în sprijinul protestatarilor din Iran. Un oficial israelian susține că, conform evaluării israeliene, liderul Statelor Unite a decis să intervină, deși scopul și momentul acestei acțiuni rămân deocamdată neclare.

Trei diplomați au declarat pentru Reuters că Statele Unite au recomandat unei părți din personalul de la baza aeriană Al Udeid din Qatar, cea mai mare bază militară americană din Orientul Mijlociu, să o părăsească până miercuri seara.

Protestele din Iran au început în 28 decembrie, pe fondul nemulțumirilor legate de situația economică a țării, însă între timp s-au transformat în manifestații mai generale împotriva regimului. Atât Teheranul, cât și inamicii săi occidentali au descris actualele turbulențe sociale ca fiind cele mai violente de după Revoluția Islamică din 1979, în urma căreia a fost instalat regimul teocratic.

Un oficial iranian susține că în cele circa două săptămâni de proteste au murit peste 2.000 de oameni. O organizație pentru drepturile omului a plasat bilanțul la 2.600.

Iranul „nu s-a confruntat niciodată cu un asemenea volum de distrugere”, a declarat miercuri șeful Statului Major al Forțelor Armate, Abdolrahim Mousavi, dând vina pe inamicii străini.

Ministrul francez al afacerilor externe, Jean-Noel Barrot, a reclamat ceea ce a descris drept „cea mai violentă represiune din istoria contemporană a Iranului”.