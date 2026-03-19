Arabia Saudită a anunțat Iranul că nu îi va mai suporta atacurile fără a răspunde: „Acestea se vor întoarce împotriva lor”

Arabia Saudită a declarat joi că își rezervă dreptul de a riposta militar împotriva Iranului, care o atacă în mod regulat cu drone și rachete, transmite France Presse.

„Ne rezervăm dreptul de a întreprinde acțiuni militare dacă acest lucru se va dovedi necesar”, a declarat presei ministrul său de externe, prințul Faisal bin Farhan, după o reuniune la Riad la care au participat aproximativ zece șefi ai diplomației din țări arabe sau musulmane.

Iranul „încearcă să exercite presiuni asupra vecinilor săi” prin atacurile sale, a afirmat ministrul, adăugând: „Regatul nu va ceda presiunilor, dimpotrivă, acestea se vor întoarce împotriva autorilor lor”, a adăugat el.

Arabia Saudită a anunțat miercuri că a fost ținta unor noi atacuri iraniene. Mai multe explozii puternice au fost auzite în capitala saudită de către jurnaliștii AFP. Ministerul Apărării a anunțat, la rândul său, interceptarea unor rachete balistice.

„A ataca Riadul în timp ce un număr de diplomați se reunesc (…) Cred că acesta este cel mai clar semn al ceea ce gândește Iranul despre diplomație. El nu crede (în importanța) dialogului cu vecinii săi”, a declarat ministrul saudit.

Diplomatul a condamnat atacurile repetate împotriva „obiectivelor civile” din întreaga regiune a Golfului. „Nici Arabia Saudită, nici statele din Golf nu acceptă (…) șantajul, iar orice escaladare va fi urmată de o escaladare”, a afirmat el.

Într-un comunicat comun emis în urma reuniunii miniștrilor de externe de la Riad, aceștia au condamnat „utilizarea deliberată a rachetelor balistice și a dronelor care vizează zone rezidențiale și infrastructuri civile” și „au reafirmat dreptul statelor de a se apăra”, chemând Iranul să „înceteze imediat atacurile”.