Arafat: E posibil să existe și alte drone marine neexplodate, au fost date mesaje Ro-Alert în Constanța și Tulcea

Exstă riscul să existe și alte drone marine neexplodate, astfel că au fost transmise mesaje Ro-Alert către populația din Constanța și Tulcea pentru a evita zona de coastă, a declarat șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat.

„Există bănuiala că dacă a fost o dronă poate fi și o alta. Bănuiala este legitimă, iar acum avem două elicoptere ridicate pentru verificarea coastei. Sunt persoane evacuate”, a afirmat Arafat într-o conferință de presă susținută după incidentul din Portul Constanța, unde a explodat o dronă marină.

El a spus că din acest motiv s-a decis evacuarea preventivă pe o rază de un kilometru în zona de coastă.