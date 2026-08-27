Aramco ocolește Ormuz: petrol saudit pentru China, cu petroliere având sistemele de localizare oprite

Saudi Aramco a început să ofere cantităţi suplimentare de petrol pentru încărcare în afara Strâmtorii Ormuz în luna septembrie, în încercarea de a menţine exporturile în pofida riscurilor generate de războiul dintre SUA şi Iran.

Compania saudită a vândut deja în această lună cel puţin 4 milioane de barili de petrol către China, potrivit Reuters, citat de news.ro

Datele privind transportul maritim indică şi faptul că Aramco a recurs la transportarea unor încărcături prin strâmtoare cu ajutorul petrolierelor care îşi opresc sistemele de localizare, pentru a reduce riscul unor atacuri.

Aramco mută petrolul în afara zonei periculoase

Compania saudită a început, pentru a doua săptămână consecutiv, un proces de vânzare către cumpărători asiatici pentru sortimentele Arab Medium şi Arab Heavy.

Petrolul este oferit prin transferuri de la navă la navă, cunoscute drept ship-to-ship (STS), în largul portului Fujairah din Emiratele Arabe Unite sau al portului Sohar din Oman. Ambele puncte se află în afara Strâmtorii Ormuz.

Procedura permite transferarea petrolului transportat prin zona cu risc către alte petroliere, care îşi pot continua apoi călătoria către clienţii asiatici.

Petroliere cu sistemele de localizare oprite

Potrivit datelor de transport analizate de Reuters, Aramco ar fi transportat unele încărcături prin Strâmtoarea Ormuz cu trackerele navelor oprite.

Măsura este utilizată pentru a diminua posibilitatea ca petrolierele să fie localizate şi atacate în timpul traversării strâmtorii.

Ormuz reprezenta înainte de izbucnirea războiului dintre SUA şi Iran, la 28 februarie, una dintre cele mai importante artere energetice ale lumii. Aproximativ o cincime din petrolul şi gazele tranzacţionate la nivel mondial treceau prin această zonă.

Două superpetroliere transportă 4 milioane de barili către China

Datele furnizate de Vortexa şi Kpler arată că două superpetroliere transportând în total aproximativ 4 milioane de barili de petrol saudit se îndreaptă către China după ce încărcăturile au fost transferate în largul portului Sohar.

Petrolierul Singapore Prosperity şi-a transferat încărcătura în jurul datei de 22 august către superpetrolierul Xin Hui Yang.

Acesta este programat să ajungă în portul Ningbo din estul Chinei pe 15 septembrie.

Un al doilea petrolier, Algeria Prosperity, şi-a transferat marţi încărcătura către Xin Han Yang, care ar urma să ajungă în portul Zhanjiang din sudul Chinei pe 12 septembrie.

Sinopec primeşte cele două transporturi

Ambele încărcături sunt destinate Sinopec, cel mai mare rafinator de petrol din lume, potrivit datelor Vortexa.

Compania chineză nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Livrările arată însă că petrolul saudit continuă să ajungă pe piaţa chineză chiar dacă transportul prin Ormuz a devenit mult mai dificil şi mai riscant.

Aramco a mai vândut petrol către PetroChina şi Sinochem

Cele două transporturi se adaugă altor tranzacţii încheiate recent.

Săptămâna trecută, Aramco a vândut cel puţin alte 4 milioane de barili din sortimentele sale mai grele către PetroChina şi Sinochem.

Vânzările au venit după ce Arabia Saudită a reluat, la începutul lunii august, încărcarea petrolului din portul Ras Tanura.

Arabia Saudită caută rute pentru menţinerea exporturilor

Operaţiunile arată modul în care Aramco încearcă să adapteze logistica exporturilor la riscurile din regiune. În loc ca navele destinate clienţilor asiatici să traverseze direct întreaga zonă periculoasă, petrolul poate fi transportat şi apoi transferat către alte petroliere în puncte aflate dincolo de Ormuz.

Pentru China, aceste operaţiuni asigură accesul la noi cantităţi de petrol saudit într-un moment în care fluxurile energetice din Golf sunt puternic perturbate de conflict şi de tensiunile din Strâmtoarea Ormuz.