ArcelorMittal închide cel mai mare combinat siderurgic din Ucraina, cel de la Krivoi Rog, după atacurile cu rachete ale Rusiei

Grupul siderurgic ArcelorMittal a anunțat vineri că a oprit activitatea la complexul său siderurgic Krivoi Rog din Ucraina, care până acum a continuat să funcționeze în pofida războiului declanșat de Rusia.

Combinatul de la Krivoi Rog, cea mai mare oțelărie din Ucraina, amplasată în apropiere de orașul natal al președintelui Volodimir Zelenski, a fost vizată de patru atacuri cu rachete pe 21 septembrie, scriu France Presse și Agerpres. Atacurile au ucis cinci persoane, au rănit 17 angajați, dintre care unul rămâne în stare critică, și au provocat daune semnificative instalațiilor de producție, potrivit unui comunicat publicat vineri de grupul cu sediul în Luxemburg.

„Ne vom concentra pe conservarea infrastructurilor pentru ca, atunci când pacea va reveni în sfârșit, opțiunile de reluare a producției să rămână posibile”, a declarat Mauro Longobardo, șeful subsidiarei ucrainene a grupului ArcelorMittal.

Până acum, giganticul complex industrial de la Krivoi Rog, care include oțelării, precum și mine de minereu de fier, a continuat, mai mult sau mai puțin, să funcționeze în pofida conflictului. În 2025, operațiunile miniere au funcționat la 73% din capacitate, în timp ce producția de oțel a funcționat la 35% din capacitate. Aceasta înseamnă o producție de 1,7 milioane de tone de bare din oțel, într-o unitate care în mod normal produce aproximativ cinci milioane de tone.

Presiunea suplimentară va fi asupra pieței europene a oțelului

Maxime Kogge, analist la Oddo BHF, precizează că asta reprezintă echivalentul a 3% din producția totală a grupului ArcelorMittal. Prin urmare, impactul închiderii combinatului de la Krivoi Rog asupra pieței oțelului va fi unul limitat. Cu toate acestea, „oprirea producției ar trebui să pună o presiune suplimentară pieței europene”, unde ArcelorMittal Ucraina a exportat „cea mai mare parte a producției sale”, a declarat Maxime Kogge.

Pe de altă parte, Kogge a subliniat că închiderea combinatului de la Krivoi Rog va pune capăt pierderilor de numerar, deoarece ArcelorMittal a anunțat că a alocat peste 700 de milioane de dolari pentru a-și sprijini operațiunile din Ucraina, care au fost neprofitabile de la începutul războiului. În special, ArcelorMittal a continuat să îi plătească pe cei aproximativ 17.500 de angajați ai combinatului de la Krivoi Rog, evitând concedierile, în pofida unor niveluri de activitate mai scăzute decât de obicei.

Rusia și-a intensificat atacurile asupra marilor uzine din Ucraina

Până la începutul lunii martie, combinatul de la Krivoi Rog nu suferise nicio pagubă gravă. De atunci, Rusia și-a intensificat atacurile împotriva sectoarelor economice cheie din Ucraina, inclusiv cereale și metalurgie, precum și a lanțurilor de aprovizionare.

O altă oțelărie importantă din Ucraina, Zaporizhstal, deținută de grupul ucrainean Metinvest, a anunțat pe 17 septembrie că este „ținta unor lovituri sistematice”, iar uzina a fost „complet închisă” în august. Un număr de opt angajați au fost uciși acolo, iar aproximativ 30 au fost răniți.

Ucraina era un important producător de oțel înainte de război

Înainte de invazia rusească, Ucraina era un important producător mondial de oțel.

Centrul ucrainean de cercetare GMK a raportat în aprilie că, deși industria siderurgică reprezintă încă 5,5% din PIB, producția de oțel brut a scăzut de patru ori între 2013 și 2025, de la 32,7 milioane de tone, până la 7,4 milioane de tone.

În această perioadă, Ucraina a pierdut controlul asupra producătorilor de oțel situați în regiunile Donețk și Luhansk ocupate de Rusia.

Până la căderea sa, în mai 2022, complexul siderurgic Azovstal devenise un simbol al rezistenței ucrainene, soldații deținând oțelăria și tunelurile sale subterane timp de săptămâni, în timp ce restul Mariupolului a căzut în mâinile rușilor.