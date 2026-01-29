Arest preventiv pentru avocata din PNL și bărbatul care susținea că e general SIE

Curtea de Apel București a dispus miercuri arestarea preventivă pentru 30 de zile a avocatei Adriana Georgescu, membră a PNL Sector 1, și a lui Gheorghe Iscru, care susținea că este general SIE, în dosarul în care procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) îi acuză că au cerut mită pentru a interveni în două dosare în care era inculpat un om de afaceri, conform deciziei de pe portalul instanțelor.

Adriana Georgescu, care joi a fost suspendată din PNL Sector 1, este acuzată de trafic de influență în formă continuată (două acte materiale), trafic de influență și complicitate la trafic de influență. Gheorghe Iscru a fost inculpat pentru trafic de influență.

Potrivit DNA, în perioada octombrie – decembrie 2025, la intervale diferite de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, avocata i-a pretins unui om de afaceri (martor în cauză), direct sau prin intermediul altei persoane, pentru sine, dar și pentru altul, diferite sume de bani, iar în decembrie a primit sumele de 4.000 de euro și 5.000 de lei.

Georgescu i-a promis omului de afaceri că își va folosi influența asupra unor magistrați, prin intermediul unor politicieni, pentru soluționarea favorabilă a două dosare penale în care era inculpat omul de afaceri, mai spun procurorii. Unul dintre dosare era instrumentat de DNA, iar celălalt se afla pe rolul Tribunalului București.

Bani pentru campania unui candidat din Capitală

În 21 noiembrie, notează DNA, ea i-a cerut omului de afaceri, prin intermediul lui Gheorghe Iscru, o sumă de bani cuprinsă între 100.000 de euro și 1.000.000 de euro, destinată campaniei electorale a unuia dintre candidații la Primăria Capitalei.

Procurorii spun că avocata a lăsat să se creadă că ar avea influență asupra unor magistrați, prin intermediul candidatului respectiv, și i-a promis omului de afaceri soluționarea favorabilă a celor două dosare penale.

În 5 noiembrie, Adriana Georgescu îi ceruse omului de afaceri, printr-o altă persoană, (autorizată în cauză ca investigator sub acoperire), o sumă de bani nedeterminată. Pe 6 noiembrie a primit suma de 5.000 de lei, remisă prin același intermediar, mai susține DNA.

„În acest context, inculpata ar fi lăsat să se creadă că, prin intermediul unei alte persoane, ar avea influență asupra ministrului transporturilor și infrastructurii, promițând că îl va determina pe acesta să înlesnească finalizarea proiectelor derulate de martor în cadrul C.N. Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanta și să faciliteze angajarea unei persoane apropiate acestuia într-o funcție importantă la nivelul aceleiași companii naționale”, se mai arată în comunicat.

Reținuți în urma unui flagrant

În această lună, cu sprijinul Adrianei Georgescu, Iscru Gheorghe i-a cerut omului de afaceri, printr-o altă persoană (autorizată în cauză ca investigator sub acoperire), suma de 120.000 de euro, în trei tranșe, din suma totală de 500.000 de euro, potrivit DNA.

Procurorii îl acuză pe Iscru că a lăsat să se creadă că are influență asupra unor judecători de la Tribunalul București și asupra șefului DNA, „promițând determinarea acestora să efectueze acte contrare atribuțiilor de serviciu, respectiv soluționarea favorabilă a două dosare penale, dintre care unul se afla în instrumentare la D.N.A., iar celălalt pe rolul Tribunalului București, cauze în care martorul avea calitatea de inculpat”.

În 28 ianuarie, cei doi inculpați au primit de la investigatorul sub acoperire suma de 60.000 de euro, reprezentând primele două tranșe din folosul cerut, împrejurare în care procurorii anticorupție au procedat la constatarea infracțiunii flagrante, a conchis DNA.

Omul de afaceri martor în dosar

Omul de afaceri este Jean Paul Tucan, patronul uneia dintre cele mai importante firme din județul Constanța.

În august 2025, G4Media a scris că acesta a fost trimis în judecată de Parchetul European (EPPO), fiind acuzat de schimbarea destinaţiei fondurilor sau activelor obținute ori reținute din bugetul Uniunii Europene.

Tucan, fost candidat PNL la Primăria Năvodari, a făcut investiții în agrement, imobiliare și panificație. În 2011, în timp ce activa încă în politică, Tucan era în relații de prietenie cu Radu Mazăre, fostul baron PSD al Constanței, căruia i-a adus cadou o șapcă în stil Che Guevara din Cuba, potrivit G4Media.