Arest preventiv pentru bărbatul acuzat că se dădea drept ofițer SRI. Armele găsite de anchetatori la percheziții

Bărbatul acuzat că, sub pretextul că ar fi ofițer SRI, a creat o structură capabilă să execute misiuni de culegere de informații și alte misiuni cu caracter secret a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, joi, prin decizia Curții de Apel Alba Iulia, transmite Agerpres.

Instanța a admis propunerea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și a dispus arestarea preventivă a bărbatului în vârstă de 27 de ani.

„Hotărârea Curții de Apel Alba Iulia nu este definitivă și poate fi atacată cu contestație în termen de 48 de ore de la pronunțare. Competența de soluționare a contestației revine Înaltei Curți de Casație și Justiție”, se arată în comunicat.

Bărbatul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de uzurparea de calități oficiale, desfăşurarea, fără autorizare, a activităţilor specifice culegerii de informaţii (în formă continuată), fals material în înscrisuri oficiale (în formă continuată) și uz de fals (în formă continuată).

Detalii din anchetă

DIICOT a spus marți că bărbatul se recomanda în mod fraudulos drept angajat al Serviciului Român de Informații (SRI), într-o structură secretă cu atribuții în culegerea de informații și transportul corespondenței clasificate.

El a recrutat mai mulți foști militari care au avut misiuni în teatrele de război sau pasionați de arme de foc care efectuau trageri în cadrul poligoanelor autorizate, potrivit anchetei DIICOT. În fața lor s-a prezentat drept „căpitan” SRI care „are sarcina de serviciu de a organiza o structură capabilă să execute misiuni de culegere de informații și alte misiuni cu caracter secret”.

După recrutare, bărbatul le-a înmânat legitimații false SRI, stații de emisie-recepție similare celor folosite de angajații Ministerului de Interne sau Ministerul Apărării Naționale, dar cu logo-ul SRI. De asemenea, pe durata „misiunilor” pe care le dădea, le-a cerut să poarte armele personale. Potrivit DIICOT, bărbatul urmărea prin aceste misiuni obținerea facilă de beneficii materiale frauduloase.

„Pe parcursul perchezițiilor efectuate au fost descoperite și ridicate efecte militare (sacou, caschetă, eghileți, însemne militare), puști, pistoale airsoft, cuțite de tip militar, bastoane telescopice, cătușe, stații emisie-recepție, un body-cam, girofaruri, legitimații, înscrisuri precum și alte mijloace de probă”, a declarat DIICOT într-un comunicat transmis joi.