Arestări în rândul membrilor LGBT în Turcia. Procurorii au denumit operațiunea „Familia mea este în siguranță”

Autorităţile turce au arestat 162 de persoane în raiduri la nivel naţional care au vizat organizaţii LGBT, a raportat duminică agenţia de ştiri Anadolu, citând procuratura.

Investigaţii fuseseră lansate anterior cu privire la acuzaţii ce includeau „înfiinţarea unei organizaţii pentru comiterea unei infracţiuni, prostituţie (şi) obscenitate”, precum şi posesia de droguri, se arată în raport.

Kaos GL, o organizaţie care apără drepturile persoanelor lesbiene, gay, bisexuale şi trans, precum şi ale comunităţii queer mai largi (LGBTQ+), a spus pe X că poliţia a intrat în birourile lor şi a arestat membri ai consiliului de conducere.

Biroul procurorului a spus că s-au găsit dovezi care sugerează că activităţile organizaţiilor influenţau minorii în ceea ce priveşte orientarea lor sexuală şi identitatea de gen, conform Anadolu.

Procurorii invocă „valorile morale comune”

Procuratura a declarat că operaţiunile au fost destinate să împiedice ca aceste activităţi să fie „considerate normale în societate, pentru binele copiilor şi pentru a proteja instituţia familiei şi valorile morale comune”. Procurorii s-au referit la raiduri ca la operaţiunea „Familia mea este în siguranţă”.

Ministrul justiţiei, Akin Gurlek, a spus că o examinare a rapoartelor financiare ale asociaţiilor a arătat că sume mari de bani au fost transferate de la instituţii publice din străinătate. Originea acestor fluxuri de bani este în prezent investigată, a relatat Anadolu.

Presiunea asupra comunităţii queer din Turcia s-a intensificat sub guvernul preşedintelui Recep Tayyip Erdogan. Marşul anual Pride din Istanbul a fost interzis din 2015, iar oficiali guvernamentali, inclusiv preşedintele ţării, au făcut în mod repetat comentarii împotriva LGBT.

Raidurile au avut loc în 38 de locaţii, inclusiv acasă, la locurile de muncă şi în birouri. Pe lângă Istanbul, oraşele afectate au fost Ankara, Izmir şi Antalya. Autorităţile au spus că sunt în căutarea şi a altor persoane.

Asociaţia pentru Libertatea de Exprimare cu sediul în Istanbul a raportat sâmbătă că mai multe conturi de social media ale organizaţiilor au fost blocate.