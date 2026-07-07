Argentina lui Messi, în sferturi la CM 2026, după un thriller în care a fost condusă cu 2-0

Argentina a câștigat dramatic meciul cu Egipt din optimile de finală ale Cupei Mondiale, marți seară, la Atlanta, deși cu circa un sfert de oră înainte de finală era condusă la diferență de două goluri.

Golurile Egiptului au fost înscrise de Ibrahim (15`) și Ziko (67`), iar pentru Argentina au înscris Romero (79`), Messi (83`) și Enzo Fernandez (90+2`).

Leo Messi a ratat și un penalty, în minutul 21, când „faraonii” conduceau cu 1-0.

Pentru Argentina, campioana mondială en-titre, urmează sfertul de finală cu câștigătoarea dintre Elveția și Columbia. Cele două selecționate se întâlnesc în această seară, la Vancouver, de la 23:00 (ora României).

„Pumele” au cucerit titlul mondial de trei ori, în 2022, 1986 și 1978. Messi este în acest moment golgheterul actualei ediții, cu 9 goluri.

Pentru Egipt a fost abia a treia prezență la Cupa Mondială. În 2018 și 1990 nu reușise să treacă de faza grupelor.