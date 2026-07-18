Argumentele PSD împotriva cooptării AUR la guvernare. „Când extremiștii au intrat la guvernare ce au făcut în statele lor?”

Prim-vicepreşedintele PSD Victor Negrescu a afirmat, la Digi24, că respinge categoric o guvernare PSD-AUR din numeroase motive, el susţinând că nu înţelege cum cineva, indiferent din ce partid pro-european face parte, îşi permite să avanseze ideea ca AUR să intre la guvernare.

„Eu, personal, resping cu fermitate orice fel de guvernare cu AUR. Eu, personal, nu accept o astfel de guvernare cu AUR din foarte multe motive care nu privesc interesele PSD, care privesc interesele României (…) Eu, personal, sunt partizanul unei linii dure în ceea ce înseamnă izolarea AUR şi o să o menţin în continuare. Poate am dreptate, poate în alte circumstanţe colegii vor decide altfel”, a afirmat Victor Negrescu, citat de News.ro.

El a enumerat şi argumente pentru care se opune unui guvern PSD cu AUR.

„Pentru mine, AUR la guvernare înseamnă aşa: modelul Ungaria, blocarea fondurilor europene, investiţii mai puţine la noi în ţară, înseamnă decizii antidemocratice, decizii împotriva libertăţii de exprimare, înseamnă o metodă de guvernare şi o acţiune guvernamentală care vine împotriva convingerior mele. Şi în PSD sunt foarte ferm în a exprima aceste perspective”, a adăugat prim-vicepreşedintele PSD.

El a spus că nu înţelege cum un om politic, indiferent din ce partid, poate susţine că AUR ar trebui adus la guvernare.

„Eu nu înţeleg cum cineva, fie de la PSD, fie din zona formaţiunilor de dreapta, îşi permit aceşti oameni politici să spună: băgaţi un pic AUR la guvernare! Păi nu trebuie să ne uităm la trecut? Când extremiştii au intrat la guvernare ce au făcut în statele lor, care a fost metoda prin care şi-au impus voinţa?”, a arătat Negrescu.

El a fost întrebat ce le spune social-democraţilor care l-au însoţit pe premierul desemnat Adrian Veştea la sediul AUR înainte de votul din Parlament în care guvernul propus de Veştea nu a fost învestit.

„Eu spun doar aşa: în interiorul conducerii PSD nu s-au discutat aceste aspecte. Eu nu am fost consultat, nu a fost o consultare largă pe acest subiect. Nu vreau să transform asta într-un breaking news. Pentru că nu e niciun breaking news. Sunt decizii care s-au luat la momentul respectiv”, a răspuns Victor Negrescu.