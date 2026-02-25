ULTIMA ORĂ Armata a ridicat două avioane de luptă F-16, după ce o dronă a intrat în spațiul aerian românesc, în timpul noilor atacuri rusești asupra porturilor de la Dunăre

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat miercuri seară că două aeronave de luptă F-16 dislocate la Baza Aeriană Feteşti au fost ridicate în aer și că o dronă „a intrat pentru scurt timp” în spațiul aerian național, în contextul unor noi atacuri ale Rusiei asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

De altfel, populația din nordul județului Tulcea a primit, după ora 18:00, un mesaj Ro-Alert.

„Miercuri, 25 februarie, Federația Rusă a lansat noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Radarele MApN au semnalat prezența unei drone în zona adiacentă spațiului aerian național, ceea ce a determinat activarea preventivă a sistemelor de apărare antiaeriană, iar în jurul orei 17.50, două aeronave F-16 dislocate în Baza Aeriană Feteşti au fost ridicate în aer, conform procedurilor de poliţie aeriană”, a transmis MApN, într-un comunicat de presă.

„La ora 18.07 a fost emis un mesaj RO-alert pentru populația din nordul județului Tulcea. Vehiculul aerian fără pilot a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian național, în zona localității Sfântu Gheorghe, fără să fi fost pusă în pericol viața oamenilor, și l-a părăsit la nord de Sulina, evoluând doar deasupra apelor teritoriale”, a precizat ministerul.

Măsurile de alertă au încetat în jurul orei 18.45 și nu au fost identificate resturi de drone în zonă, a adăugat aceeași sursă.

„Ministerul Apărării Naţionale condamnă cu fermitate atacurile Federaţiei Ruse asupra infrastructurii civile ucrainene, acțiuni care reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional și o amenințare la adresa securității regionale”, au conchis reprezentanții MApN.

Datele oferite de Ministerul Apărării arătau că, începând din 5 septembrie 2023, când au fost găsite primele fragmente, și până în 17 ianuarie 2025, pe teritoriul țării noastre au fost identificate 12 situații în urma cărora au fost ridicate fragmente de dronă.

Cele mai multe situații de acest gen, 11, au avut loc în județul Tulcea. Șapte au fost în zona Plauru, comuna Ceatalchioi, care despărțită de orașul Ismail din Ucraina doar de Dunăre.

4 apeluri la 112

Alerta extremă, anunțată populației din nordul, estul și centrul județului Tulcea, prin mesajul Ro-Alert, a încetat între timp, iar în timpul alertei patru persoane au sunat la numărul unic de urgență 112 pentru a cere informații suplimentare.

În alerta transmisă, autoritățile i-au îndemnat pe tulceni să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă.

„În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată a alertei: 90 de minute”, a scris în mesajul Ro-Alert.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Delta a precizat ulterior că mesajul Ro-Alert transmis populației din Tulcea a avut rolul de a informa persoanele aflate în zona de graniță cu Ucraina cu privire la riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian.

„Mesajul transmis este unul în primul rând de informare a populației aflată în zona de graniță cu Ucraina prin care i se aduce la cunoștință despre faptul că, în urma conflictului armat de pe teritoriul ucrainean și a monitorizării făcute de către structurile statului român cu rol de apărare, există posibilitatea ca din spațiul aerian să cadă obiecte”, a transmis ISU Delta, potrivit Agerpres.

Starea de alertă a încetat la ora 18:47, iar în timpul acesteia s-au înregistrat patru apeluri telefonice de la locuitori ai județului care au solicitat informații suplimentare, a menționat ISU Delta.