Armata americană a desfășurat un exercițiu militar în Caracas, capitala Venezuelei

Armata americană a desfășurat sâmbătă un exercițiu deasupra orașului Caracas, primul său exercițiu militar din Venezuela de când trupele americane au atacat capitala și i-au capturat pe președintele Nicolas Maduro și pe soția sa, Cilia Flores, pe 3 ianuarie, transmite Reuters.

Autoritățile venezuelene afirmă că în urma acelui atac de la începutul anuluiau murit cel puțin 100 de persoane.

Exercițiul, pe care guvernul venezuelean a declarat că l-a autorizat ca exercițiu de evacuare pentru posibile urgențe medicale sau dezastre, a inclus două aeronave MV-22B Osprey care au aterizat în apropierea ambasadei SUA și nave care au intrat în apele teritoriale venezueleane din Marea Caraibelor.

🇺🇸🇻🇪Le Venezuela post-Maduro n'ose plus s'opposer aux États-Unis.



Deux MV-88B Osprey ont effectué un exercice militaire à l'ambassade états-unienne de Caracas et se sont posés sur le parking.



Le gouvernement vénézuélien a autorisé la tenue de ces exercices qui ont vu d'ailleurs… pic.twitter.com/GR5WPMNHDE — Louis Duclos (@ObsDelphi) May 24, 2026

Ambasada SUA a declarat într-un comunicat că rămâne „angajată să asigure punerea în aplicare” a planului în trei faze al președintelui Donald Trump, „în special stabilizarea Venezuelei”.

Francis Donovan, comandantul Comandamentului Sud al SUA, care supraveghează operațiunile militare americane în America, a zburat cu una dintre aeronavele Osprey la Caracas, unde s-a întâlnit cu oficiali ai guvernului interimar.

„Așa ceva ne ține în alertă”, a spus Evelyn Rebolledo, 57 de ani, o administratoare care locuiește în capitală.

„O țară străină care survolează orașul în sine, asta este ceva nou pentru noi și cu atât mai mult venind din partea Statelor Unite, având în vedere situația actuală și toată agitația din țară. Ne lasă într-o stare de incertitudine.”

Administrația Trump susține guvernul lui Delcy Rodriguez, fosta vicepreședintă a lui Maduro, care a adoptat legi pentru a deschide vastele rezerve de petrol și resursele miniere ale Venezuelei către SUA.