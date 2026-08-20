Armata americană mizează pe lansarea celui mai așteptat joc video, GTA 6. Planul de patru zile pregătit „să-i motiveze” pe soldați

Unii membri ai armatei SUA, nerăbdători să încerce jocul video pe care îl așteaptă de peste un deceniu, își pot lua angajamentul de a mai petrece câțiva ani în uniformă în schimbul unui permis de câteva zile care le permite să joace Grand Theft Auto VI (GTA 6).

Ca stimulent pentru reînrolare, o unitate a Armatei SUA din Georgia le oferă soldaților aflați în serviciul activ o permisie de patru zile pentru a juca noul GTA atunci când acesta va fi lansat în toamna lui 2026, au declarat oficiali americani pentru CBS News.

De-a lungul anilor, armata americană a folosit diverse bonusuri de înrolare – acoperirea taxelor de studii universitare, alocarea unor posturi în locații preferate sau accesul la programe speciale de instruire în cadrul cărora soldații învață să sară din avioane sau să coboare în rapel de pe elicoptere – pentru a-i încuraja pe soldați să se înroleze sau să-și prelungească contractul militar.

Acest stimulent de recrutare nu se aplică la nivelul întregii armate SUA, el fiind momentan propus exclusiv pentru un singur batalion. Cu toate acestea, este posibil ca programul să fie extins.

Douăzeci de soldați de la Fort Stewart, din Georgia, din cadrul Batalionului de Geniu al Brigăzii a 9-a a Armatei, care face parte din Divizia a 3-a de Infanterie, au ales deja acest stimulent ca parte a reînrolării lor, a spus miercuri un purtător de cuvânt al Armatei pentru publicația americană citată.

„Ideea a fost aceea de a avea un program unic de stimulente care să se raporteze la ceea ce îi interesează pe soldați”, a declarat, într-un comunicat, locotenent-colonelul Angel Tomko, purtător de cuvânt al Diviziei a 3-a de Infanterie.

„Echipa de comandă, împreună cu consilierul de carieră, a dorit să-i motiveze pe soldați să se reînroleze”, a adăugat Tomko.

Așteptările privind cea mai nouă versiune a popularului joc video creat de Rockstar Games sunt mari în anumite cercuri, în special în rândul fanilor genului de acțiune și al pasionaților de jocuri bazate pe ideea de „open-world”.

Lansarea GTA 6 pe 19 noiembrie reprezintă un eveniment important în lumea divertismentului pentru fanii acțiunii, narațiunii și calității înalte a producției din cadrul seriei.

Un trailer arată că jocul va avea din nou ca decor un oraș Miami fictiv, având pentru prima dată o protagonistă feminină.

Ultima versiune Rockstar Games a Grand Theft Auto – GTA V – a fost lansată în 2013.

O notă a armatei americane, care a circulat online, precizează că orice soldat care semnează un contract de reînrolare între 1 august și 14 noiembrie 2026 va primi o permisie specială de patru zile, programată să coincidă cu „lansarea mult așteptată a jocului video Grand Theft Auto VI (GTA 6)”.

Aproximativ 130 de soldați sunt în prezent eligibili pentru acest stimulent, a precizat Tomko. Soldații eligibili trebuie să se reînroleze pentru o perioadă de minimum doi ani și de maximum șase ani.

Eforturile armatei americane de a-i atrage pe gameri nu reprezintă o strategie militară nouă. CBS News a relatat anterior că, după ce în 2018 nu și-a atins obiectivul de recrutare pentru prima dată în mai bine de un deceniu, armata SUA a început să privească dincolo de centrele tradiționale de recrutare și să-i contacteze direct pe tinerii americani dispuși să se înroleze.

Recrutorii s-au îndreptat către evenimentele de gaming, iar armata americană a lansat o echipă de e-sport, axată pe populara franciză de jocuri video „Call of Duty” și alte jocuri multiplayer precum „Fortnite” și „League of Legends”, pentru a găsi potențiali recruți.