Armata americană pregătește terenul pentru Cuba. Planurile de desfășurare dintr-un document intern, după ce Trump a spus explicit: „Va fi următoarea”

Un document intern al armatei SUA, analizat de presa americană, arată că Washingtonul se pregătește de posibilitatea unei acțiuni militare în Cuba, țară pe care președintele Donald Trump a amenințat-o în mod repetat și despre care a spus că va fi „cucerită” sau „eliberată”.

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Rezerva Armatei SUA analizează posibilitatea de a pune la dispoziția Comandamentului de Sud al armatei forțe de poliție, personal medical și alte unități de sprijin în următoarele patru luni, indică acest mesaj intern al armatei americane, consultat de CBS News.

Deși mesajul nu face nicio referire la Cuba, solicitarea vizează continuarea planificării militare îndreptate împotriva Cubei, potrivit mai multor oficiali americani care au vorbit cu postul american de televiziune sub protecția anonimatului, deoarece nu erau autorizați să se exprime public.

Nu există nicio indicație în document că vreo unitate ar fi primit ordine de desfășurare. Totuși, planificarea are loc pe fondul presiunilor economice intense exercitate de administrația Trump asupra Cubei și al îndemnurilor adresate acestei națiuni insulare de a realiza reforme politice.

Mesajul nu precizează câte trupe sunt necesare în regiunea de competență a Comandamentului Sudic, care acoperă America Centrală și de Sud, inclusiv Caraibe. De asemenea, nu specifică unde ar putea fi trimise forțele sau ce operațiune ar urma să susțină.

6 unități, pregătite în 3-4 luni de zile

Documentul analizat de CBS News arată că sediul central al Rezervei Armatei solicită feedback din partea comandanților subordonați cu privire la posibila disponibilitate a șase tipuri de formațiuni care ar intra sub autoritatea Comandamentului Sud al SUA.

Unitățile ar putea „fi necesare în 90-120 de zile”, potrivit mesajului, care solicită comandanților să transmită feedback către sediul central al Rezervei Armatei până pe data de 25 septembrie.

Printre unități se numără un batalion de sprijin pentru susținerea operațiunilor de luptă, specializat în coordonarea aspectelor logistice precum transportul, întreținerea, combustibilul și aprovizionarea, precum și un batalion de geniu.

Documentul prevede, de asemenea, înființarea unui comandament expediționar de susținere care să supravegheze logistica pe întregul teatru de operațiuni.

Documentul, elaborat săptămâna trecută, prevede, de asemenea, o brigadă medicală care să comande și să coordoneze unitățile medicale, precum și un detașament avansat de resuscitare și chirurgie care să asigure intervenții chirurgicale de urgență și îngrijiri traumatologice mai aproape de forțele americane.

În cele din urmă, documentul prevede o brigadă de poliție militară – aceste unități supraveghează de obicei forțele de poliție militară responsabile de securitate, detenție și alte misiuni de aplicare a legii.

Contactată de CBS News, Rezerva Armatei SUA nu a răspuns înaintea de publicarea dezvăluirilor.

Un purtător de cuvânt al Comandamentului Sud al SUA a declarat: „Din motive de securitate operațională, nu dezvăluim detalii și nu comentăm cu privire la mișcările operaționale ale SUA sau la potențialele termene de desfășurare asociate cu operațiunile actuale sau viitoare, situațiile de urgență sau planificarea. Cu toate acestea, Comandamentul Sudic al SUA se coordonează în mod continuu cu Forța Comună pentru a evalua o serie de cerințe potențiale în întreaga sa zonă de responsabilitate, în sprijinul misiunilor atribuite.”

Mai devreme în cursul acestui an, forțele americane au desfășurat operațiuni de recunoaștere pe fundul mării și în zonele maritime din jurul insulei Cubei, au declarat mai mulți membri ai personalului militar american pentru CBS News. În paralel, unitățile aeriene americane au fost plasate în stare de alertă sporită și au primit instrucțiuni să pregătească personalul pentru o eventuală desfășurare. Aceste planuri nu s-au concretizat însă.

Postul de televiziune citat a relatat în luna mai că oficialii serviciilor de informații americane evaluau modul în care Cuba ar reacționa la o eventuală acțiune militară a SUA, în contextul în care administrația Trump acuza Havana că își consolidează legăturile cu Rusia, China și Iranul. Evaluarea anuală a amenințărilor pentru 2026, realizată de comunitatea de informații din SUA, prezintă în mare măsură Cuba ca un mediu favorabil pentru concurenții geopolitici mai mari, mai degrabă decât ca o amenințare strategică independentă.

În iulie, aceeași televiziune a relatat că planificatorii militari americani au examinat o serie de opțiuni pentru o eventuală acțiune împotriva insulei, inclusiv un asalt aerian condus de armată, care ar implica mii de soldați americani și ar urma să fie desfășurat de Divizia 101 Aeropurtată, singura unitate antrenată pentru o astfel de misiune.

Oficialii americani care au vorbit cu CBS News au subliniat în iulie că aceste informări nu indicau faptul că președintele Trump sau Pentagonul ar fi decis să demareze o operațiune.

De la revenirea lui la putere, Donald Trump a promovat un rol mai ferm al SUA în emisfera vestică, în cadrul a ceea ce oficialii au numit „Doctrina Donroe”, un corolar al Doctrinei Monroe din era Trump, axat pe limitarea adversarilor străini și a altor amenințări percepute în regiune.

În aprilie, trupele americane și ecuadoriene au lansat o misiune comună menită să desființeze un presupus centru criminal condus de o organizație narco-teroristă. Joi, trupele americane și agenții Administrației pentru Combaterea Drogurilor (DEA) au asistat autoritățile ecuadoriene în arestarea a peste 30 de membri afiliați cartelului mexican „Jalisco New Generation”.

Din septembrie anul trecut, armata SUA a ucis peste 230 de persoane în 70 de atacuri aeriene în Marea Caraibelor și în estul Oceanului Pacific. Aceste operațiuni contrastează puternic cu rolul istoric al armatei americane în ceea ce privește interceptarea maritimă a drogurilor și arestările. Unii experți juridici au afirmat că aceste atacuri constituie execuții extrajudiciare ilegale, deoarece forțelor americane le este interzis să vizeze în mod intenționat civili sau persoane suspectate de activități criminale, cu excepția cazului în care acestea îndeplinesc standardele legale ce reglementează utilizarea forței militare.

În ceea ce privește Cuba, administrația Trump a impus sancțiuni asupra unor entități și oficiali cubanezi, inclusiv asupra unor întreprinderi militare din domeniul cercătării și dezvoltării legate de industria nichelului din țară, înaintea Adunării Generale a ONU de săptămâna aceasta.

Trump, cât se poate de explicit: „Cuba va fi următoarea”

La New York, Trump a declarat în fața Adunării Generale a ONU că administrația lui urmărește o „schimbare fundamentală” pe insulă, a prezis că guvernul comunist al Cubei „va cădea” și a afirmat că „libertatea va veni în Cuba”. Delegația cubaneză a părăsit sala în timpul discursului președintelui american.

Trump a mai spus că șeful diplomației americane, Marco Rubio, se află „în plină negociere” cu Havana și a promis că Statele Unite nu vor permite adversarilor străini să-și consolideze prezența „chiar la ușa noastră”.

Aceste comentarii au venit după luni de declarații din ce în ce mai explicite ale lui Trump cu privire la Cuba. Între timp, președintele cubanez Miguel Díaz-Canel a promis că va riposta la orice atac al SUA și a acuzat Statele Unite de „agresiune” și „război economic” prin blocarea importurilor de petrol către țara insulară.

Mai devreme în cursul acestui an, Trump le-a spus reporterilor, în Biroul Oval, că el crede că va avea „onoarea să ia Cuba”.

„Să preiau Cuba într-o anumită formă, da”, a spus el la jumătatea lunii martie. „Să cuceresc Cuba. Adică, fie că o eliberez, fie că o cuceresc – cred că aș putea face orice aș vrea cu ea, dacă vreți să știți adevărul.”

Ulterior în martie, Trump a spus fără menajamente: „Cuba va fi următoarea”.