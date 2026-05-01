Armata americană vrea să cumpere 7 coloși zburători Boeing E-7A „Wedgetail”

Forțele Aeriene ale Statelor Unite intenționează să achiziționeze cinci aeronave de supraveghere Boeing E-7A „Wedgetail”, pe lângă cele două prototipuri deja contractate, transmite Reuters.

Dezvăluirea a fost făcut joi de către Troy Meink, secretarul Forțelor Aeriene, în timpul unei audieri în fața unei subcomisii a Camerei Reprezentanților, camera inferioară a legislativului american.

Viitorul acestor aeronave de avertizare timpurie și control aerian (AWACS) a devenit incert anul trecut, după ce Pentagonul a renunțat la planurile de a achiziționa 26 de aparate Boeing E-7A pentru a înlocui flota sa de AWACS din perioada Războiului Rece.

Această decizie a determinat NATO să abandoneze planurile de a cumpăra șase aeronave E-7A.

Statele Unite se angajaseră deja să achiziționeze două prototipuri E-7A. Aeronava este bazată pe popularul avion de linie 737 produs de Boeing.

Vorbind în fața subcomisiei pentru apărare a Comitetului pentru alocări bugetare din Camera Reprezentanților, Meink a precizat că Forțele Aeriene intenționează să cumpere cinci aeronave E-7A destinate fazei de dezvoltare inginerească și producție.

Dimensiunile impresionante ale avionului Boeing E-7A „Wedgetail”

Boeing E-7 „Wedgetail”, comercializat și sub denumirea Boeing 737 AEW&C, este o aeronavă de avertizare timpurie și control aerian, cu două motoare, concepută inițial pentru Forțele Aeriene Regale Australiene (RAAF).

Bazată pe designul Boeing 737 Next Generation, aceasta dispune de o antenă radar fixă cu rețea activă scanată electronic (AESA), în locul uneia rotative, așa cum este cazul modelului Boeing E-3 „Sentry” bazat pe modelul Boeing 707.

Antena sa are o rază de 850 de kilometri la o altitudine de 9.000 de metri. În timpul unei misiuni standard, aeronava poate acoperi o suprafață de peste 4 milioane de kilometri pătrați, potrivit site-ului Forțelor Aeriene ale SUA.

„Wedgetail” are o lungime de 33,6 metri, o înălțime de 12,6 metri și o anvergură a

Singurele țări care au în dotare astfel de nave sunt în prezent Australia, Turcia, Coreea de Sud, Marea Britanie și SUA.