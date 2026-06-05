Armata Chinei anunță că a urmărit o navă de război olandeză prin Strâmtoarea Taiwan

Distrugătorul chinez cu rachete ghidate Tangshan (Hull 122) ancorat în False Bay, în apropiere de Cape Town, pe 6 ianuarie 2026. FOTO: RODGER BOSCH / AFP / Profimedia

Armata chineză a afirmat vineri că a trimis forțe navale și aeriene pentru a urmări și monitoriza fregata olandeză „De Ruyter”, care tranzita Strâmtoarea Taiwan, informează Reuters.

Olanda a transmis că nava de război naviga prin regiune din motive diplomatice, de securitate și economice și că opera în conformitate cu dreptul internațional.

Săptămâna trecută, Beijingul a acuzat că aceeași fregată a pătruns ilegal în arhipelagul Insulelor Paracel din Marea Chinei de Sud, o zonă disputată, acuzație la care guvernul olandez a dat același răspuns.

Comandamentul Teatrului de Est al Armatei Populare de Eliberare (ETC) a precizat, într-un comunicat de presă, că „forțele ETC vor rămâne în stare de alertă maximă în permanență și vor apăra cu fermitate suveranitatea și securitatea Chinei, precum și pacea și stabilitatea regională”.

Pe lângă revendicarea suveranității asupra insulei Taiwan, guvernată democratic, Beijingul consideră strâmtoarea Taiwan – o cale navigabilă îngustă și extrem de strategică – drept ape teritoriale chineze.