Armata Chinei apelează la public și cere „ponturi” despre Forța de Rachete, unitatea sa de elită responsabilă de armele nucleare

Armata chineză a lansat o campanie publică ca să adune informații privind presupuse încălcări ale procedurilor de achiziții publice în cadrul Forței de Rachete, în contextul în care autoritățile de la Beijing intensifică controlul asupra activităților de achiziții militare, potrivit unui anunț publicat pe portalul său dedicat achizițiilor publice, scrie marți Reuters.

Forțele armate au fost una dintre principalele ținte ale unei ample campanii de combatere a corupției ordonate de președintele Xi Jinping după venirea lui la putere în 2012.

În 2023, epurările au ajuns și la Forța de Rachete – o unitate de elită, responsabilă de armele nucleare și rachetele convenționale ale țării.

Anunțul, publicat luni, solicită informații privind practicile ilicite de achiziții publice care vizează servicii de aprovizionare cu materiale, proiecte de inginerie, aprovizionare suplimentară cu alimente, precum și echipamente medicale sau consumabile, inclusiv proiecte gestionate de agențiile de licitații.

Presupusele încălcări vizează mai multe etape ale procesului de achiziții, precum planificarea cerințelor, evaluarea ofertelor, executarea contractelor și achizițiile online, menționează anunțul de pe portal.

Avertizorii de integritate (sau denunțătorii) care doresc să semnaleze nereguli pot depune sesizări printr-o linie telefonică dedicată, până la sfârșitul lunii noiembrie, mai scrie în anunțul militar, care solicită informații obiective și exacte, susținute de dovezi obținute în mod legal.