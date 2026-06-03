Armata dezminte: Generalii Gheorghiță și Berdilă nu și-au depus cererile de pensionare după dosarul DNA

„Nu au depus nimic”, a răspuns la întrebarea Hotnews de miercuri seară purtătorul de cuvânt al MApN, Daniel Nistor.

A apărut în spațiul public informația potrivit căreia generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului major al Armatei și general-locotenent Iulian Berdilă și-au depus cererile de trecere în rezervă. Asta după ce DNA a declanșat urmărirea penală. în cazul primului dintre aceștia este dezmințită oficial de MApN prin purtătorul de cuvânt al instituției,

Dar informația nu se confirmă, „nu au depus nimic”, a răspuns Daniel Nistor, MApN, la cererea HotNews.

Cazul pe scurt

DNA a declanșat marți urmărirea penală contra generalului Vlad, care este acuzat de infracțiunea de complicitate la uzurparea funcției. Șeful Armatei este acuzat că a emis un ordin pentru ca 20 de studenți admiși la taxă la Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti să treacă la buget prin suplimentarea locurilor. Dintre ei, 3 urmau să fie încadrați ca ofițeri la MApN.

În dosarul apare și numele lui Berdilă și asta pentru că aceasta ar fi semnat cererea către Ministerul Educației „privind suplimentarea locurilor de la buget pentru Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București – Facultatea de Educație Fizică și Sport, cu depășirea limitelor atribuțiilor conferite de legislație”. Totul cu complicitatea generalului Vlad, susțin procurorii.

Generalul Gheorghiță Vlad a respins acuzațiile formulate de DNA și nu a spus nimic despre retragere sau pensionare. În schimb, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut miercuri demisia acestuia.