Șeful Armatei, generalul Vlad Gheorghiță, este suspect pentru complicitate la uzurparea funcției. Anunțul oficial al DNA

DNA anunță oficial că șeful Statului Major al Apărării, generalul Vlad Gheorghiță, este suspect într-un dosar penal care vizează infracțiunea „de complicitate la uzurparea funcției”. Șeful Armatei este acuzat că a emis un ordin pentru ca 20 de studenți admiși la taxă la Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti să treacă la buget prin suplimentarea locurilor. Dintre ei, 3 urmau să fie încadrați ca ofițeri la MApN.

Șeful Armatei s-a prezentat marți dimineață la secția militară a DNA, pentru a fi audiat de procurori. La finalul audierilor, DNA a anunțat oficial acuzațiile aduse de procurorii militari față de generalul Gheorghiță.

DNA îl acuză pe generalul Vlad Gheorghiță l-a ajutat pe generalul-locotenent Iulian Berdilă să trimită către Ministerul Educației o solicitare pentru 20 de locuri bugetate suplimentare la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București. Potrivit procurorilor, această solicitare trebuia făcută de o altă structură a MApN.

„În cursul lunii iulie 2025, generalul Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major al Apărării din cadrul M.Ap.N., prin actele sale de complicitate, ar fi înlesnit emiterea și semnarea de către general-locotenent Berdilă Iulian, locțiitorul pentru operații și instrucție al Șefului Statului Major al Apărării, a unei solicitări adresate Ministerului Educației și Cercetării, privind suplimentarea locurilor de la buget pentru Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București – Facultatea de Educație Fizică și Sport, cu depășirea limitelor atribuțiilor conferite de legislație, în condițiile în care, solicitarea în cauză era atributul exclusiv al Direcției Generale Management Resurse Umane, structură centrală în cadrul M.Ap.N”, a transmis DNA, într-un comunicat de presă.

Ca urmare a solicitării, 20 de candidați admiși inițial pe locuri cu taxă au fost mutați pe locuri finanțate de la buget.

„Înscrisul oficial emis în condițiile mai sus descrise ar fi determinat luarea deciziei pentru suplimentarea cu un număr de 20 de locuri de la buget, prin promovarea candidaților admiși inițial pe locurile cu taxă, pe locurile de la buget suplimentate”, potrivit DNA.

Procurorii anticorupție spun că astfel acești candidați au obținut un avantaj necuvenit. Dintre ei, 3 urmau să fie încadrați ca ofițeri la MApN după terminarea studiilor.

„Prin această modalitate, ar fi fost vătămate interesele legitime ale Ministerului Apărării Naționale, prin afectarea relațiilor instituționale, și, corelativ, ar fi fost creat un folos necuvenit în beneficiul celor 20 de candidați, prin promovarea acestora, de pe locurile cu taxă, pe locurile de la buget suplimentate, urmând ca la finalizarea studiilor universitare, un număr de 3 candidați, să fie încadrați pe posturi de ofițer, la Ministerul Apărării Naționale”, menționează DNA.





