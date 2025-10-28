Armata din umbră a Rusiei în Germania. Agenții secreți de „unică folosință”

Rusia folosește agenți secreți „de unică folosință” în Germania pentru sabotaj, spionaj și propagandă, potrivit unui raport al serviciilor de informații germane. Serviciile secrete de la Berlin au avertizat cetățenii să nu se lase angajați de actori străini care vizează divizarea Germaniei și a altor state, scrie presa italiană.

Moscova a vizat din ce în ce mai mult Germania cu operațiuni de spionaj, campanii de dezinformare și atacuri cu drone. Cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat că țara „nu este în război, dar nici în pace”.

Ultimele săptămâni au fost marcate de survolări cu drone a infrastructurii militare, critice și civile, cum ar fi Aeroportul din München. Atât cancelarul, cât și ministrul Apărării, Boris Pistorius, au acuzat Rusia de efectuarea incursiunilor.

Cine a manevrat, de fapt, dronele rămâne însă un mister: niciuna nu a fost recuperată, iar operatorii lor nu au fost identificați. Anchetatorii disting, însă două tipuri de operațiuni: zboruri profesionale cu drone mari și misiuni improvizate efectuate cu modele comerciale mici. Potrivit anchetatorilor, acestea din urmă ar putea fi opera unor așa-numiți agenți secreți „de unică folosință”, cunoscuți și sub denumirea de „agenți de nivel inferior”.

Agenții de „unică folosință” sunt persoane angajate de obicei prin intermediul rețelelor de socializare pentru a desfășura acțiuni „mici” și „ușoare”, cum ar fi vandalismul sau incendierea, contra unui onorariu relativ mic. „Acești agenți sunt folosiți pentru acțiuni concrete și directe”, a explicat pentru „Euronews” Christopher Nehring, expert în dezinformare și director de informații la Institutul CyberIntelligence din Germania.

Cu toate acestea, deși acești agenți desfășoară activități de informații, nu pot fi descriși drept spioni, deoarece spionajul se referă la colectarea sub acoperire a informațiilor. În loc să adune informații, acești agenți pornesc incendii, distribuie autocolante propagandistice, creează graffiti sau deteriorează infrastructura.

Potrivit lui Hans Jakob Schindler, expert în terorism și director al Counter Extremism Project, acești agenți sunt angajați pentru o singură misiune și nu au cunoștințe despre structura sau lanțul de comandă al serviciilor de informații rusești din Europa. Aceștia operează în toată Europa, nu doar în Germania.

Nu au scopul de a distruge NATO, ci de a submina încrederea colectivă și de a răspândi frica. Acesta este principiul războiului hibrid

Avantajul pentru Moscova este anonimatul lor: mulți sunt recrutați prin canalele Telegram pro-ruse, unde ies în evidență prin comentariile sau postările lor pro-Kremlin. Agenții, despre care Schindler spune că sunt de obicei bărbați și au un nivel scăzut de educație, sunt apoi contactați și angajați. „Tot ce ai nevoie este cineva motivat ideologic sau care caută bani, sau chiar mai bine, ambele”, a explicat Schindler.

„Ideologia singură nu este aproape niciodată suficientă: pârghia economică este întotdeauna prezentă. Sărăcia și afilierea politică sunt combinația perfectă pentru Rusia”. Obiectivul, a adăugat el, este de a multiplica acțiunile mici care, atunci când sunt combinate, creează instabilitate și incertitudine, aproape fără riscuri pentru Moscova. „Acestea sunt operațiuni simple, dar frecvente. Nu au scopul de a distruge Germania sau NATO, ci mai degrabă de a submina încrederea colectivă și de a răspândi frica. Acesta este principiul războiului hibrid”, a spus Schindler.

Când vine vorba de operațiuni de sabotaj, acestea sunt adesea la scară mică, cu pagube relativ mici. Numărul mare este cel care creează un sentiment de nesiguranță.

În timpul campaniei electorale de la începutul anului, peste 270 de mașini din mai multe state germane au fost vandalizate cu spumă și autocolante care îl înfățișau pe candidatul Partidului Verde, Robert Habeck, și cu sloganul „Fii mai ecologist”.

Inițial, s-a crezut că este vorba de un act al activiștilor climatici, dar, conform unei investigații a „Der Spiegel”, Rusia s-ar afla în spatele acestui act, cu scopul de a discredita Verzii și candidatul lor.

Livrarea de materiale militare către Ucraina este de asemenea în vizor

Conform mai multor rapoarte, drone spion rusești au survolat convoaiele de arme care se îndreptau spre Kiev. Unele dintre aceste raiduri ar fi fost efectuate de „agenți de unică folosință”, precum Dieter S. și Alexander J., care au ajuns în fața Curții Superioare de la München.

Dieter S. ar fi fost de acord să comită atacuri explozive sau incendiare împotriva infrastructurii militare și industriale germane. Alexander J., presupusul său complice, ar fi furnizat fotografii și videoclipuri cu posibile ținte, cum ar fi liniile de cale ferată utilizate pentru transportul de arme.

Potrivit acuzării, planurile aveau ca scop împiedicarea sprijinului german pentru Ucraina. Una dintre posibilele ținte menționate a fost o linie de cale ferată utilizată pentru transportul de arme. Datorită anonimatului comunicațiilor online, trimișii străini își pot acoperi urmele. Dacă agentul este arestat, așa cum este în cazul lui Dieter S., rămâne singurul responsabil.

„Agenții de unică folosință sunt de unică folosință în sensul cel mai literal: sunt lăsați de capul lor”

Având în vedere izolarea diplomatică crescândă în urma războiului din Ucraina, Moscova întâmpină din ce în ce mai multe dificultăți în desfășurarea propriilor agenți sub acoperire în Europa. Din acest motiv, Kremlinul recurge la agenți „de unică folosință”.

„Agenții de unică folosință sunt de unică folosință în sensul cel mai literal: sunt lăsați de capul lor”, a explicat Schindler, adăugând că Rusia nu este interesată de soarta pe termen scurt a agenților. „Sunt interesați doar să provoace insecuritate și să adune informații”.

Conform legislației germane, infracțiunea de „sabotaj împotriva Constituției” se pedepsește cu până la cinci ani de închisoare, în timp ce „colaborarea cu servicii de informații străine” poate duce la până la zece ani de închisoare.

Până în prezent, anchetatorii germani au reușit doar să-i captureze pe autorii reali, nu și pe instigatori. După cum a dezvăluit emisiunea de televiziune „Frontal” de la ZDF, aceasta rămâne o problemă constantă pentru serviciile de informații germane: chiar și după investigații amănunțite, găsirea adevăraților autori este aproape imposibilă.

Material realizat cu sprijinul Rador Radio România