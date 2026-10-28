Armata germană testează capacitățile de război electronic la granița Rusiei. „Domeniul cibernetic nu este încă în război, dar nu mai este nici pace”

Brigada permanentă a Germaniei în Lituania va utiliza capacităţi de război electronic pentru a furniza o avertizare timpurie privind activităţile militare în desfăşurare în exclava rusă Kaliningrad şi în Belarusul vecin, a declarat şeful structurii cibernetice al armatei germane, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Brigada, care urmează să fie complet desfăşurată anul viitor, va colecta, de asemenea, date despre emiţătorii şi sistemele radar militare ruseşti şi belaruse pentru a actualiza bazele de date de război electronic folosite de forţele germane şi aliate, a afirmat viceamiralul Thomas Daum.

„Dacă se întâmplă ceva, aceste unităţi vor identifica aceasta. Vom introduce (informaţiile) în bazele de date de război electronic, care vor informa apoi toate sistemele noastre dacă există un nou radar de partea belarusă”, a spus Daum.

Viceamiralul a afirmat că activităţile Rusiei în anumite părţi ale Europei au atins ceea ce el a numit „faza a doua, în care intenţia este de a dăuna”, sub pragul unui conflict armat. „Domeniul cibernetic-informaţional nu este încă în război, dar nu mai este nici pace”, remarcă viceamiralul german.

El a spus că o fază anterioară s-a concentrat pe penetrarea discretă a reţelelor occidentale prin atacuri cibernetice şi pe stabilirea unor poziţii în interiorul sistemelor.

Cabinetul german a aprobat în august măsuri, care urmează să fie aprobate de parlament, cu scopul de a acorda serviciilor de informaţii noi atribuţii pentru a sparge comunicaţii şi a perturba operaţiunile adversarilor străini pentru a contracara ceea ce oficialii spun că reprezintă o ameninţare în creştere din partea atacurilor cibernetice şi hibride.

Armata germană testează în prezent sisteme de război electronic în Lituania, cum ar fi instrumente de detectare a dronelor, interceptoare de semnale, bruiaj şi senzori, concepute pentru a transmite date de pe câmpul de luptă către analişti la distanţă.

Înainte de războiul din Ucraina, armata germană abia reuşea să convingă companiile comerciale să îi furnizeze astfel de sisteme, a spus Patrick Jeschke, care conduce centrul de inovaţie cibernetică al Bundeswehrului, armata germană.

Provocarea s-a mutat de la găsirea furnizorilor la selectarea celor mai promiţătoare tehnologii dintr-o avalanşă de propuneri, a spus el.

„În ultimele decenii, nu am investit prea mulţi bani în noi capacităţi. Am folosit ce aveam pentru că eram concentraţi pe misiuni în străinătate, în Afganistan şi în alte locuri”, a explicat Daum, adăugând că „acum este nevoie să ne îmbunătăţim capacităţile”.