VIDEO Armata israeliană anunță că a interceptat o rachetă trasă din Yemen

Armata israeliană a anunțat joi că a interceptat o rachetă lansată din Yemen, atacul venind la câteva zile după ce Israelul a desfășurat a efectuat o serie de lovituri împotriva infrastructurilor rebelilor houthi din această țară, transmite AFP.

„După ce au fost pornite sirenele de alarmă aeriană în mai multe regiuni din Israel, o rachetă lansată din Yemen a fost interceptată”, a indicat armata pe contul său X.

The Israeli Air Force confirms the interception of a ballistic missile fired by the Iranian-backed Houthis in Yemen against Central Israel, using the “Arrow-3” Exoatmospheric Anti-Ballistic Missile System. pic.twitter.com/PUuhmu2wcS