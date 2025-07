Atac asupra unei nave grecești pe Marea Roșie, cel puțin patru marinari au fost uciși

Un atac cu drone și bărci rapide în largul Yemenului a ucis patru marinari aflați pe un cargobot sub pavilion liberian și operat de Grecia, a declarat marți noapte pentru Reuters un oficial care cunoaște subiectul, acesta fiind al doilea incident similar ultimele zile, atacurile venind după luni de calm pe Marea Roșie.

Traficul comercial în Marea Roșie, o cale navigabilă importantă pentru petrol și mărfuri, a scăzut de când forțele Houthi din Yemen, aliniate cu Iranul, au început să atace nave în 2023, în semn de solidaritate cu palestinienii atacați în războiul Israelului din Gaza.

Decesele de pe Eternity C, primul incident în transportul maritim în Marea Roșie după iunie 2024, au ridicat la opt numărul total al marinarilor uciși în atacurile din Marea Roșie. Un alt membru al echipajului rănit a murit la bord după atac, a declarat o sursă care cunoaște cazul, sub condiția anonimatului.

Forțele Houthi nu au comentat incidentul de pe Eternity C, dar cu câteva ore mai devreme și-au asumat responsabilitatea pentru un atac asupra unui alt cargobot sub pavilion liberian și operat de Grecia, MV Magic Seas, în largul părții de sud-vest Yemenului, duminică, afirmând că nava s-a scufundat.

„După câteva luni de calm, reluarea atacurilor deplorabile în Marea Roșie constituie o nouă încălcare a dreptului internațional și a libertății de navigație”, a declarat marți secretarul general al Organizației Maritime Internaționale (OMI), Arsenio Dominguez.

Departamentul de Stat al SUA a condamnat „atacul terorist neprovocat al Houthi asupra navelor civile de marfă MV Magic Seas și MV Eternity C”, ca fiind o dovadă a amenințărilor pe care Houthi le reprezintă pentru libertatea de navigație și securitatea regională.

Washingtonul „va continua să ia măsurile necesare pentru a proteja libertatea de navigație și transportul comercial”, a adăugat acesta într-o declarație.

Eternity C, cu un echipaj format din 21 de cetățeni filipinezi și un rus, a rămas în derivă și s-a înclinat după atacul cu drone maritime și lansatoare de grenade care au tras din bărci de viteză, au declarat surse din domeniul securității maritime pentru Reuters.

Grecia a purtat discuții diplomatice cu Arabia Saudită cu privire la incident, au declarat surse, iar două firme de securitate maritimă, inclusiv Diaplous, cu sediul în Grecia, se pregăteau să organizeze o misiune de salvare pentru echipajul blocat pe Eternity C.

Un oficial al Aspides, misiunea Uniunii Europene însărcinată cu protejarea transportului maritim în Marea Roșie, a declarat, de asemenea, că cel puțin alți doi membri ai echipajului au fost răniți. Anterior, delegația liberiană pentru transport maritim a declarat într-o reuniune a ONU că doi membri ai echipajului au fost uciși.

Houthi au difuzat un videoclip în care au spus că este prezentat atacul lor asupra navei Magic Seas, inclusiv apelul Mayday, exploziile și scufundarea finală a navei.

Scenes of the targeting and sinking of the Magic Seas ship, whose owner violated the Yemeni Armed Forces' ban. pic.twitter.com/sD5H7gy6Ck