Armata israeliană, ordin să ocupe 70% din Fâșia Gaza. Netanyahu nu-și ascunde planul: „Ne vom ocupa de restul”

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat joi că a ordonat armatei să ignore termenii armistițiului intrat în vigoare în luna octombrie a anului trecut și să preia controlul asupra a 70% din Fâșia Gaza, potrivit înregistrări video difuzate de o televiziune israeliană, scrie AFP.

„În acest moment, ținem (mișcarea islamistă palestiniană) Hamas de gât. Controlăm acum 60% din teritoriul Fâșiei” Gaza, a spus Netanyahu în cadrul unei conferințe de presă, într-o colonie israeliană din Cisiordania ocupată, din care Channel 12 a difuzat un fragment pe site-ul său.

„Știți”, a continuat prim-ministrul israelian, „eram la 50% (după intrarea în vigoare a armistițiului, n.r.), am ajuns la 60%, directiva mea este să trecem la…”. Iar în acel moment, asistența a strigat „100%”.

„Pe rând. Mai întâi 70%. Să începem cu asta”, a continuat Netanyahu, „îi controlăm (pe militanții Hamas, n.r.) din toate părțile…”.

„Ne vom ocupa de restul” mai târziu, a adăugat premierul israelian.

Aceste afirmații vin în contextul în care enclava palestiniană Fâșia Gaza rămâne scena unor violențe zilnice, atacurile israeliene continuând fără încetare, în timp ce Israelul și Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistițiului.

Armistițiu fragil

Armistițiul a intrat în vigoare sub presiunea Statelor Unite pe 10 octombrie 2025, la doi ani după războiul declanșat, pe 7 octombrie 2023, de asaltul fără precedent al grupării Hamas asupra Israelului.

Prima fază a armistițiului a dus la eliberarea ultimilor ostatici din Fâșia Gaza care fuseseră răpiți de militanții Hamas, în schimbul palestinienilor aflați în închisorile din Israel.

Însă trecerea la a doua fază, care ar trebui să se traducă prin dezarmarea grupării Hamas și o retragere progresivă a armatei israeliene din enclavă, pare complet blocată, cel puțin de câteva săptămâni încoace.

Conform termenilor armistițiului, forțele israeliene trebuiau să se retragă în spatele unei „linii galbene”, denumirea dată liniei de demarcație dintre zona controlată de Hamas și cea deținută de armata israeliană, care îi conferea acesteia din urmă controlul asupra a puțin peste 50% din micul teritoriu de coastă.

Însă Netanyahu a anunțat pe 15 mai că armata israeliană și-a extins controlul asupra Fâșiei Gaza. „Unii ne spuneau să plecăm, noi nu am plecat și astăzi controlăm 60% din teritoriu. Mâine vom vedea”, a spus el.

Peste două milioane de palestinieni din enclavă se înghesuie acum în zona din Gaza care se află încă sub controlul Hamas, unde situația umanitară rămâne „catastrofală”, potrivit semnalului de alarmă tras, pe 22 mai la ONU, de către trei proeminente ONG-uri internaționale de ajutor umanitar, care acuză Israelul că nu își respectă obligațiile.