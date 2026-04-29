Armata Israelului anunță distrugerea celui mai mare „oraș-tunel” din sudul Libanului, o rețea subterană a unităților de elită din Hezbollah

Forțele de Apărare a Israelului (IDF) au declarat, marți, că au distrus cea mai vastă rețea de tuneluri Hezbollah din sudul Libanului, care fusese construită cu un sprijin semnificativ din partea Iranului, a scris The Jerusalem Post.

Armata israeliană a explicat că rețeaua era alcătuită practic din două tuneluri majore, construite de-a lungul unui deceniu, care atingeau adâncimi de aproximativ 25 de metri și se întindeau pe o lungime totală de 2 kilometri. Cele două tuneluri erau situate unul lângă celălalt, dar nu erau conectate, notează Times of Israel.

Potrivit IDF, rețeaua putea găzdui arme, sisteme de comunicații și alte infrastructuri operaționale pentru mii de luptători ai forțelor speciale Radwan din cadrul Hezbollah, miliție libaneză șiită aliată Iranului.

O rețea subterană gândită ca punct de sprijin

Trupele israeliene spun că au găsit în interiorul tunelurilor numeroase arme și echipamente pe care membrii Hezbollah le-ar fi putut folosi pentru a sta acolo perioade îndelungate. Unul dintre tuneluri avea aproximativ 10 camere, fiecare dintre ele cu mai multe paturi suprapuse.

IDF susține că aceste tuneluri au fost „finanțate de regimul terorist iranian și ca parte a planului Hezbollah de a cuceri Galileea”.

Armata Israelului crede că aceste sisteme subterane erau gândite de Hezbollah ca punct de sprijin, din care ar fi putut pregăti eventuale atacuri împotriva orașelor israeliene. Planurile de invazie ale Hezbollah nu s-au materializat niciodată.

Militarii israelieni depistaseră alte trei rețele de acest gen în timpul invaziei în Liban din 2024, dar cea de acum, aflată în apropiere de orașul Kantara, este cel mai mare sistem de tuneluri subterane descoperit în sudul Libanului până la această dată.

Kantara se află în subul Libanului, la 11 kilometri de frontiera cu Israelul.