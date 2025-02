Lipsa acută de mijloace de transport în cadrul forțelor ruse din Ucraina s-a manifestat într-un mod neașteptat pe front. Bloggerii pro-Kremlin spun că soldații lui Vladimir Putin folosesc măgari și cai pentru a transporta muniție, potrivit publicației independente ruse The Moscow Times.

Din cauza pierderilor semnificative de echipamente militare, trupele Moscovei de pe linia frontului au primit măgari pentru a transporta muniție, provizii și chiar ajutând la deplasarea soldaților prin zonele de luptă, potrivit mai multor canale rusești Telegram.

„Armata rusă continuă să surprindă. Comandamentul extinde capacitățile logistice ale unităților prin utilizarea transportului cu măgari și cai”, a scris analistul militar Yan Mateyev, adăugând că acest lucru este rar pentru moment, dar „cine știe ce vom vedea în alte șase luni”.

Seems that the Russian army has reached a new, qualitatively different stage of development, one that Putin had been promising. Due to a shortage of military equipment, the use of animal-drawn transport has increased, particularly DONKEYS, for transporting ammunition and… pic.twitter.com/ZRdTMZhlam