Armata poloneză anunță că a interceptat un avion rusesc de spionaj IL-20 deasupra Mării Baltice. „O altă acțiune agresivă”

Polonia a anunțat că forțele sale aeriene au interceptat o aeronavă rusească de recunoaștere și spionaj deasupra apelor internaționale din Marea Baltică, calificând zborul acesteia drept o provocare și o potențială amenințare, informează Reuters.

„Aparatul zbura în spațiul aerian internațional fără un plan de zbor înregistrat și cu transponderul oprit. Nu a existat nicio încălcare a spațiului aerian polonez”, a transmis armata poloneză, într-o postare pe rețelele de socializare.

Ministrul Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a afirmat că zborurile fără transpondere activate pot reprezenta o amenințare pentru alte aeronave și că piloții polonezi vor reacționa întotdeauna imediat.

„Aeronava noastră a interceptat un avion de recunoaștere rus (Iliușin) IL-20 deasupra apelor internaționale din Marea Baltică. Aceasta este o altă acțiune agresivă a Federației Ruse și o testare a sistemelor noastre de apărare aeriană”, a scris ministrul polonez, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.

Mai devreme în cursul zilei de miercuri, armata poloneză a anunțat că a întreprins operațiuni de aviație militară în spațiul aerian polonez ca măsură preventivă, din cauza atacurilor rusești asupra Ucrainei.

„Sistemele de apărare aeriană terestre și de recunoaștere radar care au fost activate au revenit la activitățile operaționale standard”, a scris ulterior Comandamentul Operațional al Forțelor Armate Poloneze, pe X.