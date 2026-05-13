Atac aerian pe timp de zi asupra Ucrainei, alarmele sună în toată țara / Ce încearcă să facă rușii, potrivit serviciului secret GUR

Rusia a lansat miercuri un atac aerian combinat pe timp de zi asupra infrastructurii critice a Ucrainei, sirenele de alarmă sună în toată țara, potrivit autorităților citate de Reuters și Kyiv Independent.

Agenția ucraineană de informații militare GUR a transmis că Rusia a folosit un număr mare de drone pentru a copleși sistemul de apărare aeriană al Ucrainei și pentru ca apoi să lanseze un număr semnificativ de rachete de croazieră lansate din aer și de pe mare, precum și cu rachete balistice.

Atacul ar putea fi de lungă durată, a adăugat GUR pe aplicația de mesagerie Telegram.

Alerte de raid aerian început să sune în toată Ucraina, în timp ce un roi masiv de drone de atac a trecut granița rusă la scurt timp după ora 11:00, ora locală.

Cel puțin un observator ucrainean al alertelor aeriene a raportat peste 200 de drone de tip Shahed în spațiul aerian ucrainean. La ora 12:10, Forțele Aeriene Ucrainene detectaseră opt grupuri de drone de tip Shahed încă în aer, inclusiv o nouă escadrilă venind dinspre Marea Neagră.

Cunoscutul canal de Telegram „Monitor” a publicat o hartă în jurul orei 12:30, indicând faptul că grupuri de drone cu rază lungă de acțiune au pătruns în spațiul aerian ucrainean dinspre Belarus, survolând zona Cernobîlului în direcția nord-vestului țării.

Un alt grup de drone a intrat în Ucraina dinspre Marea Neagră și s-a îndreptat spre vest, către regiunile Ivano-Frankivsk, Cernăuți și Ternopil, potrivit canalului de monitorizare.

Zelenski avertizase de dimineață că se poate întâmpla

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizase dimineață asupra posibilității unor valuri de atacuri cu drone rusești pe parcursul zilei de miercuri.

„Rusia își continuă atacurile și o face cu nerușinare – vizând în mod deliberat infrastructura noastră feroviară și obiectivele civile din orașele noastre”, a a scris el pe X.

De la începutul războiului, acum mai bine de patru ani, Rusia a efectuat în principal atacuri majore cu drone și rachete pe timp de noapte. În ultimele săptămâni, însă, a trimis în mod repetat sute de drone și rachete în timpul zilei.

Pe 24 martie, a stabilit un record în ceea ce privește numărul de arme utilizate într-un astfel de atac. Atacurile din timpul zilei perturbă mai mult viața civilă.

„Este important să respingem fiecare atac cu reziliență. Este important să sprijinim Ucraina și să nu rămânem tăcuți în fața războiului Rusiei”, a adăugat Zelenski.