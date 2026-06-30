Armata Română angajează aproape 7.000 de oameni. „Un record pentru ultimul deceniu”, spune ministrul Apărării

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, anunţă că Armata Română angajează aproape 7.000 de persoane, posturile fiind disponibile în 38 de judeţe. El afirmă că acest număr este un record pentru ultimul deceniu.

Într-un mesaj postat pe Facebook, Radu Miruţă afirmă că printre planurile cu care a venit la Ministerul Apărării s-au numărat înzestrarea Armatei cu tehnică modernă şi „împrospătarea” resursei umane.

„Cu ambele suntem în grafic: cel mai mare program de înzestrare cu tehnica de ultimă generaţie tocmai s-a derulat în mai puţin de un an şi tocmai a fost semnat, iar din 7 septembrie 6.763 de noi colegi care vor fi declaraţi admişi în cele 38 de judeţe unde se fac recrutări vor începe serviciul”, a adăugat el.

Detalii privind posturile disponibile şi criteriile de înscriere pot fi obţinute pe site-ul MApN, semnalează News.ro.