Armata rusă „a eliberat” 5.000 de km pătrați în Ucraina în acest an și „avansează practic pe toate direcțiile”, susțin Putin și generalul Gherasimov

Președintele rus Vladimir Putin (stânga) și șeful armatei ruse, generalul Valeri Gherasimov, în cadrul unei reuniuni extinse a Consiliului Ministerului Apărării, la Moscova, pe 16 decembrie 2024. FOTO: Grigory Sysoyev / AP / Profimedia

Președintele Vladimir Putin a afirmat marți că forțele ruse au capturat în 2025 aproape 5.000 de kilometri pătrați (1.930 de mile pătrate) de teritoriu în Ucraina și că Moscova a păstrat inițiativa strategică totală pe câmpul de luptă, scrie Reuters.

Vorbind în cadrul unei întâlniri cu înalții comandanți militari ruși, Putin a spus că forțele ucrainene se retrag pe toate sectoarele frontului.

Conform liderului de la Kremlin, Kievul încearcă să lovească adânc în teritoriul rus, dar acest lucru nu va ajuta la schimbarea situației în războiul care durează de mai bine de trei ani și jumătate.

„În acest moment, forțele armate ruse dețin în totalitate inițiativa strategică”, a declarat Putin, în cadrul întâlnirii care a avut loc în nord-vestul Rusiei, potrivit unei transcrieri a discursului său, oferită de Kremlin.

„Anul acesta, am eliberat aproape 5.000 de km pătrați de teritoriu – 4.900 (de kilometri pătrați, mai exact, n.r.) – și 212 localități”, a susținut președintele rus.

Forțele ucrainene, a mai afirmat el, „se retrag de-a lungul întregii linii de contact, în ciuda încercărilor de rezistență acerbă”.

Anterior în cursul zilei de marți, Ministerul rus al Apărării a anunțat capturarea a încă două sate de-a lungul frontului, linie care, potrivit comandantului-șef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi, se întinde acum pe o lungime de peste 1.250 de kilometri (775 de mile).

Relatările ucrainene despre situația de pe linia frontului spun că forțele Kievului au înregistrat progrese în regiunea Donețk, în special în apropierea orașului Dobropillia. Președintele Volodimir Zelenski a declarat, de asemenea, că forțele ucrainene au recâștigat teren în regiunea de frontieră Sumî, unde armata rusă a reușit să-și stabilească o poziție.

Anunțul generalului Gherasimov

Generalul Valeri Gherasimov, șeful Statului Major General al forțelor armate ruse, a susținut, în cadrul aceleiași reuniuni a comandanților de vârf, că trupele ruse „avansează practic pe toate direcțiile”. Forțele ucrainene, a afirmat el, se concentrează pe încetinirea înaintării armatei ruse.

Gherasimov, comandantul care supervizează în ansamblu efortul de război al Rusiei, a mai declarat că trupele Moscovei avansează către orașele cheie Siversk și Kostyantynivka, în principalul teatru de operațiuni din regiunea Donețk.

El a spus că forțele ucrainene au fost eliminate din orașul Kupiansk, din nord-estul Ucrainei, aflat de luni de zile sub asediul armatei ruse, și că trupele sale avansează în regiunile Zaporojie și Dnipropetrovsk, situate mai la sud. De asemenea, forțele ruse înregistrează progrese în crearea de zone tampon în regiunile Sumî și Harkov, din nordul Ucrainei, a mai susținut generalul Gherasimov.

În declarațiile sale din cadrul reuniunii, Putin a subliniat că obiectivele Rusiei rămân aceleași ca în momentul lansării „operațiunii militare speciale” în februarie 2022, spunând că aceasta are ca scop „demilitarizarea și denazificarea” vecinului său mai mic.