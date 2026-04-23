USS George Bush se apropie de Orientul Mijlociu cu puntea plină de avioane de vânătoare

Portavionul USS George H.W. Bush navighează în apropierea Orientului Mijlociu, aflându-se în prezent în Oceanul Indian, a anunțat armata SUA joi, trimiterea acestei nave de război ridicând astfel la trei numărul portavioanelor americane desfășurate în regiune, informează AFP.

Portavionul George Bush „navighează în Oceanul Indian, în zona de responsabilitate a Comandamentului american pentru Orientul Mijlociu, în 23 aprilie”, a comunicat conducerea armatei SUA, pe contul său de pe platforma de socializare X.

Nimitz-class aircraft carrier USS George H.W. Bush (CVN 77) sails in the Indian Ocean in the U.S. Central Command area of responsibility, April 23. pic.twitter.com/oDcTM6YMLF — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 23, 2026

Postarea CENTCOM include și o imagine a portavionului cu puntea plină de avioane militare, potrivit Agerpres.

Portavioanele Gerald R. Ford și Abraham Lincoln au fost trimise și desfășurate anterior în Orientul Mijlociu.